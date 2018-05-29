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الإتفاق على تنظيم الإنتخابات في ليبيا بنهاية العام

الإتفاق على تنظيم الإنتخابات في ليبيا بنهاية العام
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٥٩ بتوقيت غرينتش

إتفقت الأطراف الليبية المجتمعة في العاصمة الفرنسية على إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في الشهر الآخِر من هذا العام.

العالم - أوروبا

أعلنت الأطراف الأربعة الرئيسية في النزاع الليبي الذين عقدوا إجتماعاً مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في باريس اليوم الثلاثاء إلتزامهم العمل معاً لتنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية في اليوم العاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018، بحسب إعلان تمت تلاوته في نهاية اللقاء.

وجاء في "الإعلان السياسي بشأن ليبيا" الذي وقّعه رئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج ومنافسه في شرق البلاد المشير خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق (شرق) عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس الدولة (العاصمة طرابلس) خالد المشري: إن القادة الليبيين يلتزمون العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتنظيم إنتخابات سليمة وذات مصداقية وقبول نتائج الإنتخابات.

 

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