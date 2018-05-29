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لوموند: اهتمام ماكرون بالملف الليبي غير مسبوق

لوموند: اهتمام ماكرون بالملف الليبي غير مسبوق
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠١:٥٣ بتوقيت غرينتش

كتب فريديريك بوبان ومارك سيمو في صحيفة لوموند أن باريس تنظم قمة جديدة للخروج من الأزمة الليبية بحضور أهم الفرقاء الليبيين لكن دعم باريس لخليفة حفتر يثير غضب بعض الدول. والهدف من هذا الاجتماع الدبلوماسي غير المسبوق هو تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام في ليبيا. فمنذ بداية رئاسة إيمانويل ماكرون، القضية الليبية كانت من أولويات الدبلوماسية الفرنسية.

العالملیبیا

ويرى مراقبون أن اهتمام الرئيس الفرنسي بالملف الليبي يعود أساساً إلى الدوافع الاقتصادية، إذ يرى الرئيس الشاب أن ليبيا يمكن أن تشكل فرصة غير مسبوقة كجزء من حل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها فرنسا منذ سنوات.

وفي وقت سابق اليوم، انطلق بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤتمر دولي حول ليبيا، بحضور رؤساء الوفود الليبية وممثلين عن 20 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. ويحضر الاجتماع أبرز أطراف الصراع الليبي، وهم ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، وقائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، إضافة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري.

ويعقد مؤتمر اليوم برعاية الأمم المتحدة، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويهدف إلى "تهيئة ظروف الخروج من الأزمة" التي تهز ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، وفق الرئاسة الفرنسية.

وافتتح المؤتمر الرئيس ماكرون ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومن المقرر أن يختتم بالتوقيع على اتفاق من قبل المسؤولين الأربعة البارزين بالمشهد الليبي. ووجه "الإليزيه" دعوات لحضور اللقاء، إلى 19 دولة معنية بالملف الليبي، بينها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، والصين)، إضافة إلى وإيطاليا، وتركيا، والجزائر، والمغرب، ومصر، وتونس، وتشاد، والإمارات، وقطر، والكويت، علاوة على المبعوث الأممي سلامة، والرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو باعتباره رئيس لجنة ليبيا بالاتحاد الإفريقي.

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