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إلقاء القبض على مسؤول تركي بإتهام الضلوع في الإنقلاب الفاشل

إلقاء القبض على مسؤول تركي بإتهام الضلوع في الإنقلاب الفاشل
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٢:٠١ بتوقيت غرينتش

أعلنت إحدى الصحف التركية أن ضابطاً رفيعاً ألقي القبض عليه بتهمة الضلوع في محاولة الإنقلاب العسكري التي خلّفت مئات القتلى.

العالم - تركيا

قالت صحيفة "جمهوريت" التركية اليوم الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على مدير بجامعة عسكرية أسسها الرئيس رجب طيب إردوغان لتطهير القوات المسلحة بعد محاولة الإنقلاب عام 2016 وذلك للإشتباه في صلته بتلك المحاولة الفاشلة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات إحتجزت رسميا الكولونيل "قادر أتاكان" من جامعة الدفاع الوطنية بعد أن ألقت القبض عليه منذ نحو أسبوعين.

وأتاكان يشغل منصب القائم بأعمال مدير الشؤون المؤسسية بالجامعة التي لا  تعمل بكل طاقتها.

وكان أردوغان أمر بتأسيس الجامعة بعد محاولة الإنقلاب التي وقعت في يوليو/ تموز 2016 عندما سيطر جنود على دبابات وطائرات حربية في محاولة للإستيلاء على السلطة.

وأُنشئت الجامعة لتحل محل الأكاديميات العسكرية السابقة التي أغلقت بناءاً على مرسوم رسمي بعد محاولة الإنقلاب.

وتتهم أنقرة المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بتدبير محاولة الإنقلاب في 15 يوليو/ تموز 2016. ونفى غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا منذ عام 1999 أي صلة له بمحاولة الإنقلاب التي قُتل خلالها أكثر من 240 شخصاً.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس/ آذار الماضي: إن تركيا ألقت القبض منذ ذلك الحين على 160 ألف شخص وفصلت نفس العدد تقريباً من الوظائف العامة ووجّهت أيضاً إتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا في السجون على ذمة محاكماتهم.

 

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