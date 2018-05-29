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أذربيجان تمدّ خط أنابيب الغاز إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا

أذربيجان تمدّ خط أنابيب الغاز إلى تركيا وصولاً إلى أوروبا
الثلاثاء ٢٩ مايو ٢٠١٨ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

دشّنت جمهورية أذربيجان المرحلة الأولى من مشروع خط أنابيب اليوم الثلاثاء لتوريد الغاز إلى تركيا وجنوب أوروبا، في إطار مسعى أوروبي لتقليص الإعتماد على إمدادات الغاز الروسية.

العالم - أوروبا

وسيورّد مشروع خط أنابيب "ممر الغاز الجنوبي" الذي يتضمن إستثماراً بقيمة 40 مليار دولار، نحو ستة مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى تركيا وبحلول الربع الأول من 2020 سيورّد عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز سنوياً إلى أوروبا.

ويُنقل الغاز من حقل شاه دنيز الأذربيجاني.

وسيتنافس خط الأنابيب مع خط "ترك ستريم" الذي تبنيه روسيا والمقرر أن يبدأ العمل في نهاية عام 2019.

وسيورّد الخط الأول لترك ستريم، بطاقة 15.75 مليار متر مكعب سنوياً، الغاز للمستهلكين الأتراك. وفي مرحلة ثانية، سيورّد نفس الكمية من الغاز عبر تركيا إلى جنوب أوروبا.

ويقول مسؤولون إنه قد تتم توسعة المشروع المنافس، ممر الغاز الجنوبي، إذا أمكن تطوير حقول غاز واعدة جديدة في أذربيجان مثل أبشيرون.

 

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