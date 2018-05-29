سوريا تقيم علاقات دبلوماسية مع أبخازيا و أوسيتيا الجنوبية

العالم - سوريا

وأعلنت جمهورية أبخازيا التي استقلت مع جارتها أوسيتيا الجنوبية عن جورجيا عام 2008، والجمهورية العربية السورية، الثلاثاء، الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى السفراء. واعتبر رئيس أبخازيا راؤول خاجيمبا أن “هذا يعكس رغبتهما المشتركة في تطوير العلاقات في جميع المجالات”.

وكشف الرئيس الأبخازي خاجيمبا في بيان، عن أن “هذا الحدث سبقه الكثير من العمل في وزارة الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا، وسفارة أبخازيا في موسكو وغيرها من الوكالات والممثليات التابعة لجمهورية أبخازيا، التي تمكنت من تنظيم زيارات متبادلة بين مسؤولين أبخاز وسوريين، وإقامة اتصالات وثيقة بين البلدين”.

وأضاف رئيس هذه الجمهورية القوقازية الوليدة قائلا: لقد تم عقد اجتماع ثلاثي لسفراء جمهورية أبخازيا، والجمهورية العربية السورية وجمهورية أوسيتيا الجنوبية في روسيا، عصر الاثنين في 28 مايو الجاري، حيث اتفق السفراء على نص البيان وتاريخ الإصدار، وتم تبادل المذكرات. وأضاف “إننا نقدر هذه الخطوة من الجمهورية العربية السورية، ونحن على ثقة بأن علاقاتنا ستتطور في ظل روح من الاحترام المتبادل والتعاون، وأنا واثق أن السلام والاستقرار سيحلان على الأراضي السورية في المستقبل القريب وسيعيش شعبها بسلام وأمان” حسبما جاء في البيان.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة الخارجية في أوسيتيا الجنوبية الثلاثاء، أن هذه الجمهورية اتفقت مع سوريا على الاعتراف المتبادل، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين.

وقالت في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية، إن "جمهورية أوسيتيا الجنوبية والجمهورية العربية السورية، وبعد إعادة تأكيد التزامها بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، أعلنتا الاعتراف المتبادل وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى السفارات اعتبارا من تاريخ نشر هذا البيان”.

وفي دمشق نقلت وكالة “سانا” الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية تصريحا قال فيه اليوم: “تجسيدا للإرادة المشتركة في تطوير العلاقات بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وتقديرا لمواقفهما الداعمة إزاء العدوان الإرهابي الذي تتعرض له سوريا، فقد تم الاتفاق بين الجمهورية العربية السورية وكل من جمهورية أبخازيا وجمهورية أوسيتيا الجنوبية على تبادل الاعتراف وإقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفارة”.