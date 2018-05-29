العالم - أوروبا

وجّه القضاء الفرنسي اليوم الثلاثاء الإتهام إلى الوزير الفرنسي السابق "إريك فورت" بـ"التواطئ في التمويل غير الشرعي" لحملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي الرئاسية، حسب ما أوضح محامي فورت.

هذا وهناك شكوك حول وجود تمويل نظام الديكتاتور الليبي السابق معمر القذافي لحملة ساركوزي.

ويأتي هذا الإتهام للمسؤول المالي عن حملة ساركوزي والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) إستناداً إلى تحقيقات قامت بها شرطة مكافحة الفساد.

وكانت شرطة مكافحة الفساد أشارت في أيلول/سبتمبر 2017 إلى "وجود حركة كبيرة للأموال نقداً" في أوساط ساركوزي مرشح اليمين في الإنتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2007 والذي وُجّه الإتهام إليه أيضاً في هذا الملف في أذار/مارس الماضي.

ومن جهتها، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن التحقيقات أظهرت أن مفاوضات التمويل تمت في مؤتمر في دبي ثم أجريت بعدها بعض المقابلات في مكتب ساركوزي في العاصمة الفرنسية باريس.

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