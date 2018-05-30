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مسلح يقتل ثلاثه اشخاص بينهم شرطيان في بلجيكا

الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٢٠ بتوقيت غرينتش

قَتَلَ مسلحٌ بالرصاص ثلاثةَ اشخاصٍ بمدينةِ لييج في شرقِ بلجيكا ثم احتجزَ رهينةً في اِحدى المدراسِ القريبة، وبعدها قُتِلَ من قِبَلِ عناصرِ الشرطة، وقال القضاءُ البلجيكي اِنَّ الهجومَ يحملُ سماتِ العملِ الارهابي. وفرضتْ قواتُ الامن طوقاً امنيا حولَ المنطقة وحثتْ السكانَ على البقاءِ في منازلِهم.

العالم - مراسلون

حادث اطلاق نار في لييج شرق بلجيكا اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص بينهم شرطيان .. اطلاق النار نفذه رجل قبل ان يحتجز رهينة ويُقتل بدوره برصاص قوات الامن، في هجوم يقول القضاء البلجيكي انه يحمل كل سمات العمل الإرهابي.

وقع اطلاق النار على جادة افروا، أحد أبرز شوارع المدينة ولجا مطلق النار بعدها إلى مدرسة ثانوية حيث احتجز رهينة لفترة قصيرة لكن دون ان يصاب أحد بجروح.

وقال مدعي لييج فيليب دوليو "ان الرجل هاجم الشرطيين بسكين من الخلف وطعنهما عدة مرات ثم استولى على سلاحيهما واستخدمهما لقتلهما، وقتل رجلا اخر كان داخل سيارة متوقفة في الحي.

واشار مدعي لييج فيليب دوليو الى اصابة العديد من الشرطيين بجروح لاحقا خلال عملية احتجاز الرهائن الوجيزة، قبل ان يقتل المهاجم برصاص قوات الامن.

مركز الازمات قال ان قوات الامن فرضت طوقا أمنيا حول المنطقة وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

واعرب رئيس الحكومة عن تعازيه لأسر الضحايا بعد الحادث الخطير مضيفا انه لن يدلي بتفاصيل في هذه المرحلة.

وقال رئيس الحكومة شارل ميشيل  "نحن نتابع الوضع جنبا إلى جنب مع وزيري الداخلية والدفاع ومراكز الأزمات. أود بالطبع أن أعرب عن كل دعمنا للضحايا وعائلاتهم".     

وأوردت اذاعة ار تي بي اف البلجيكية ان مطلق النار خرج من السجن الاثنين وكان ادين باتهامات بسيطة لكنه لم يكن على قائمة للمتطرفين المحتملين.

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