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محمد صلاح لن يعالج في بريطانيا.. إلى أي دولة سيتوجه ؟!

محمد صلاح لن يعالج في بريطانيا.. إلى أي دولة سيتوجه ؟!
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلن اتحاد الكرة المصري تفاصيل رحلة علاج اللاعب المصري محمد صلاح اللاعب المصري المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي.

العالم - رياضة 

وركز الاتحاد في ظهور له يـوم الاثـنـيـن الماضي أن اللاعب سيتوجه للعلاج في إسبانيا، حيث تم اختيار إسبانيا وفقا لتقديرات ورؤية الطاقم الطبي لمحمد صلاح وفريق ليفربول.

ومن المقرر أن يتوجه هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري الأربـعاء إلى إسبانيا يرافقه الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب للقاء صلاح وطاقمه الطبي، ومتابعة فترة علاج اللاعب من الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه مع ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا. 

واضاف الاتحاد إن الفرعون المصري صلاح بدأ برنامجه العلاجي البارحة الأحـد، حيث أكد في اتصال هاتفي مع الجهاز الفني والإداري للمنتخب على روحه العالية وتصميمه على العودة سريعا إلى صفوف المنتخب.

وكان الفرعون المصري صلاح قد تعرض للإصابة بكتفه خلال المباراة، نتيجة الاحتكاك العنيف بقائد دفاع الريال سيرغيو راموس، ورغم دخول الجهاز الطبي لإسعافه إلا أنه استمر لثوانٍ قليلة قبل أن يخرج باكياً من الملعب.

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