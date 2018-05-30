لافروف: التعاون بين الدول يستبدل بالسعي لإلحاق الأذى

العالم - اوروبا

وبحسب " روسيا اليوم " قال الوزير "حين تفقد الثقة ويجري التخلي عن المعايير القائمة، تزداد مخاطر التصعيد الخارج عن السيطرة، وتخفّض القنيات الحديثة عتبة استخدام أسلحة الدمار الشامل فتظهر الحرب كلعبة على الكمبيوتر أو فيلم على الشاشة، ويبرز وهم بإمكانية السيطرة على سيناريو استخدام موضعي للقوة".

وأضاف لافروف متحدثا اليوم في منتدى "قراءات بريماكوف 2018": أن "تقاليد التعاون بين الدول التي كرّستها القرون، وثقافة الحوار الدبلوماسي والبحث عن الحلول الوسط، تستبدل بالسعي لإلحاق الأذى بالخصم بأي ثمن".

ويرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الممارسات الأمريكية تفضح هذا النهج، فالغرض من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي هو المواجهة الشاملة مع إيران، وكذلك الكثير من تمثيليات استخدام دمشق المزعوم للأسلحة الكيميائية ينطوي في إطار الحملة الغربية لتغيير النظام السوري .