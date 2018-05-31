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عون يدعو واشنطن للمساعدة بعودة النازحيين السوريين

عون يدعو واشنطن للمساعدة بعودة النازحيين السوريين
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس اللبناني ميشال عون لدى استقباله وفد نيابيا امريكيا ان لبنان مقبل على المزيد من الاستقرار داعيا الادارة الامريكية لمساعدة لبنان.

العالم_لبنان

ودعا الرئيس عون​ الولايات المتحدة الاميركية الى مساعدة ​لبنان​ على تسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الامنة في سوريا، وعدم انتظار الحل السياسي الشامل للازمـــة السورية للمباشرة بهذه العودة.

موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم وفدا من النواب الاميركيين ضم النائبين ​داريل عيسى​ Darell Issa وستيفان لينش Stephen Lynch وعدداً من معاونيهما، في حضور السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد، نقل اليه التهاني لمناسبة اجراء الانتخابات النيابية بنجاح، وللجهود التي يبذلها الرئيس عون في حماية لبنان والدفاع عن سيادته واستقراره.

وخلال اللقاء اكد الرئيس عون ان لبنان مقبل على مرحلة سياسية متقدمة بعد انجاز الاستحقاق الانتخابي وتشكيل حكومة من شأنها ان تعزز الاستقرار السياسي في البلاد، معربا عن امله في ان يتمكن الرئيس المكلّف من ان يضم في الحكومة كل الاطراف الوطنية للمشاركة في مواجهة التحديات المرتقبة على مختلف الاصعدة.

وردا على اسئلة الوفد، عرض الرئيس عون لموقف لبنان من التطورات الاقليمية ولاسيما في سوريا، كما تحدث عن الوضع على الحدود اللبنانية الجنوبية والمفاوضات الجارية مع الاحتلال الاسرائيلي عبر الامم المتحدة، لوقف اعتداءاتها على السيادة اللبنانية برا وبحرا، لاسيما في ما خص بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود قبالة " الخط الازرق".

واشار عون في هذا المجال، الى ان هذه المفاوضات ستستمر للوصول الى النتائج المرجوة، مجددا التأكيد على ان لبنان ملتزم تطبيق القرار 1701، فيما اسرائيل تواصل انتهاكاتها له.

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