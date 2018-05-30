بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!

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وكان أبراموفيتش حصل على الجنسية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بعد أن وجد نفسه من دون تأشيرة لبريطانيا.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "حاملو الجنسية الإسرائيلية لا يحتاجون تأشيرة لزيارة بريطانيا تمتد لستة أشهر.. ولكن عليهم الحصول على تأشيرة إذا ما أرادوا المعيشة أو العمل".

وقال المتحدث إن الأمر سيكون بيد إدارة الهجرة لمراقبة حالة أبراموفيتش، واتخاذ قرار بإعطائه التأشيرة من عدمه.

وتقول صحيفة "غارديان" إن أبراموفيتش قد يضطر للكشف بشكل تفصيلي عن مصدر دخله في بريطانيا، إذا ما أراد الحصول على تأشيرة العمل.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الروسي حصل على تأشيرة العمل السابقة قبل تشديد قوانين العمل البريطانية.

ويعد أبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.

وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد.

ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إبراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب يوم الاثنين وحصل على وثائق تؤكد وضعه "كمواطن إسرائيلي".

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها، ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس، واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. فيما نفت موسكو أي دور لها في الحادث.

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