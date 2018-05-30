البث المباشر
وكالة: تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية في منبج خلال 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق يوم 4 يونيو
وكالة: القوات الأميركية والتركية تبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج خلال 45 يوما إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو
تركيا وأمريكا تتفقان على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية
الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على حدود غزة
بوغدانوف: اللقاء الثلاثي في عمان سيبحث وقف النار في الجنوب السوري
رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: "الأسرى الإداريين سيبدؤون الشهر المقبل الإضراب عن الطعام بشكل تدريجي ومنظم، إضافة إلى استمرارهم بمقاطعة محاكم الاحتلال".
50 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، منذ صباح اليوم.
دمار كبير في منزل للمستوطنين جراء سقوط صاروخ من قطاع غزة عليه خلال رد المقاومة على عدوان الاحتلال.
الحديدة: الأجهزة الأمنية تلقي القبض على خلية تابعة للعدوان تقوم برصد أماكن وتحركات الجيش واللجان الشعبية
مسؤول في حماس: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!

بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكدت الحكومة البريطانية أن الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي، لن يسمح له بالعمل في مدينة لندن، بجوازه الإسرائيلي الجديد.

العالم - منوعات 

وكان أبراموفيتش حصل على الجنسية الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بعد أن وجد نفسه من دون تأشيرة لبريطانيا.

وقال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي: "حاملو الجنسية الإسرائيلية لا يحتاجون تأشيرة لزيارة بريطانيا تمتد لستة أشهر.. ولكن عليهم الحصول على تأشيرة إذا ما أرادوا المعيشة أو العمل".

وقال المتحدث إن الأمر سيكون بيد إدارة الهجرة لمراقبة حالة أبراموفيتش، واتخاذ قرار بإعطائه التأشيرة من عدمه.

وتقول صحيفة "غارديان" إن أبراموفيتش قد يضطر للكشف بشكل تفصيلي عن مصدر دخله في بريطانيا، إذا ما أراد الحصول على تأشيرة العمل.

وأوضحت الصحيفة أن رجل الأعمال الروسي حصل على تأشيرة العمل السابقة قبل تشديد قوانين العمل البريطانية.

ويعد أبراموفيتش واحدا من أكبر أغنياء بريطانيا منذ اشترى النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز في 2003.

وانتهت تأشيرته البريطانية في الشهر الماضي وقالت مصادر لرويترز إن تجديدها هذه المرة يستغرق وقتا أكثر من المعتاد.

ورفضت الحكومة البريطانية التعليق على المسألة.

وذكر موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن إبراموفيتش الذي يعتنق اليهودية وصل إلى تل أبيب يوم الاثنين وحصل على وثائق تؤكد وضعه "كمواطن إسرائيلي".

وتمنح إسرائيل الجنسية لأي يهودي يرغب في الانتقال إليها، ويمكن إصدار جواز سفر للحاصل على الجنسية على الفور.

وتشهد العلاقات الروسية البريطانية توترا منذ حادث تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا في شهر مارس، واتهام لندن لموسكو بالضلوع فيه. فيما نفت موسكو أي دور لها في الحادث.

120

روابط ذات صلة

لقب معنوي لتشلسي على حساب مانشستر يونايتد

رئيس نادي الزمالك المصري يهدد "رامز جلال"!

شاهد: رئيس نادي تشرين يعتدي على الحكم!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

الحريري في السعودية بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة

ضبط خلية جديدة تابعة للعدوان بمحافظة الحديدة

ما حقيقة انسحاب الوحدات الكردية من مدينة منبج السورية!

صواريخ غزة تؤجل مراسم تسلم قائد قوات الاحتلال الجديد

لماذا لا يمرض البعض أبداً بينما يصاب آخرون بالمرض دائماً؟!

شروط إنضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب

قرار البرلمان العراقي بشأن الانتخابات... بين الاتهام والاشادة

أمير البيان.. مسابقة شعرية رمضانية في مدينة خرمشهر الايرانية +فيديو

روسيا تقرر الرد على العقوبات الأميركية

محاكمة أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين لسرقة ملايين الدولارات!!

عون يدعو واشنطن للمساعدة بعودة النازحيين السوريين

إعلان مرعب على متن طائرة: تشقق الزجاج.. سنعود!

أوغلو يهدد" أغلقوا قاعدة إنجرليك وكورجيك"

مفوضية الانتخابات العراقية تلغي أكثر من ألف محطة انتخابية

"القرقيعان".. موروث شعبي خليجي في رمضان!

موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن

هدوء حذر في غزة وواشنطن تدعو لإدانة الفلسطينيين +فيديو

الحكمة: زيارة الحكيم إلى الكويت ليست الأولى من نوعها

بريطانيا: رئيس تشلسي ممنوع من العمل بجوازه الإسرائيلي!

"الخارجية الفلسطينية": التحرك الأمريكي يعتبر إستخفاف بمجلس الأمن

الأکثر مشاهدة