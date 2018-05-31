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محاكمة أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين لسرقة ملايين الدولارات!!

محاكمة أمريكي انتحل شخصيات أمراء سعوديين لسرقة ملايين الدولارات!!
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

حددت محكمة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية يوم 7 أغسطس المقبل موعداً لإصدار حكمها النهائي ضد أمريكي متهم بانتحال شخصيات أمراء سعوديين والقيام بعمليات احتيال بملايين الدولارات.

العالم - منوعات 

واعترف المتهم الأمريكي وهو مهاجر من أصول كولومبية، بقيامه بعمليات احتيال والتخطيط لأخرى باحتيال شخصية أحد أفراد الأسرة المالكة السعودية وكشف عن المبالغ والطرق التي قام من خلالها بالإيقاع بضحاياه.

وقال المدعي الاتحادي للولايات المتحدة في بيان صحفي إن المتهم، آنطوني جينياك البالغ من العمر 47 عاماً، اعترف بانتحال شخصية أمراء سعوديين، والقيام بقيادة سيارات فارهة بلوحات دبلوماسية مزورة.

وأشار المدعي إلى أن المتهم يواجه عقوبة طويلة بالسجن بعد أن أقر بأنه مذنب، بانتحال شخصيات أمراء سعوديين لإقناع مستثمرين بتخصيص ملايين الدولارات لفرص تجارية مزعومة لم تكن موجودة، كما حاول استخدام هويته المزورة لشراء فندق في ميامي.

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