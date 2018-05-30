موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن

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وأضاف لافروف إن موسكو لا تريد مواصلة العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد روسيا لتطبيعها للعلاقات.

وأوضح في كلمة له خلال "قراءات بريماكوف"، اليوم الأربعاء، أن "موسكو تنتظر من واشنطن اقتراحات محددة حول استئناف قنوات الاتصالات في جميع الاتجاهات"، مضيفا أن موسكو ليست من بدأ المواجهة مع واشنطن.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات، لكنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه.

وقال لافروف إن واشنطن ترسل من حين لآخر إشارات حول ضرورة تطبيع العلاقات، مؤكدا استعداد موسكو لذلك في حال تقدمت واشنطن باقتراحات محددة.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية حالة توتر تتجدد من حين لآخر في ظل اختلافات وجهات النظر حول القضايا الدولية كالأزمة السورية والأزمة الأوكرانية.