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موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن

موسكو مستعدة لتطبيع العلاقات مع واشنطن
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ١٢:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ان بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات،استئناف قنوات الاتصال مع واشنطن ذلك في حال تقدمت واشنطن باقتراحات محددة.

العالم - أوروبا

وأضاف لافروف إن موسكو لا تريد مواصلة العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة، مؤكدا استعداد روسيا لتطبيعها للعلاقات.

وأوضح في كلمة له خلال "قراءات بريماكوف"، اليوم الأربعاء، أن "موسكو تنتظر من واشنطن اقتراحات محددة حول استئناف قنوات الاتصالات في جميع الاتجاهات"، مضيفا أن موسكو ليست من بدأ المواجهة مع واشنطن.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن بلاده مستعدة لتطبيع العلاقات، لكنها تنتظر من الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات في هذا الاتجاه.

وقال لافروف إن واشنطن ترسل من حين لآخر إشارات حول ضرورة تطبيع العلاقات، مؤكدا استعداد موسكو لذلك في حال تقدمت واشنطن باقتراحات محددة.

وتشهد العلاقات الروسية الأمريكية حالة توتر تتجدد من حين لآخر في ظل اختلافات وجهات النظر حول القضايا الدولية كالأزمة السورية والأزمة الأوكرانية.

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