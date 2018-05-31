لماذا ارسلت سيئول مسؤولا رفيعا إلى سنغافورة قبل قمة كيم - ترامب

العالم - الاميركيتان

ونقلت وكالة "يونهاب"، اليوم الأربعاء، عن مصدر مطلع لم تذكر هويته، أن مسؤول مكتب الرئاسة، تشونغ وا داي، يبحث عن مكان مناسب لاتخاذه مركزا صحفيا كوريا جنوبيا في حال سفر الرئيس مون جيه إن إلى سنغافورة، التي ستحتضن القمة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه قال المكتب الرئاسي في بيان، إن هذه المهمة ليس لها علاقة بالقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، بل هي "مهمة استقصائية للتحضير للقمة بين كوريا الجنوبية وسنغافورة المقرر عقدها في يوليو".

وكان تشونغ وا داي، صرح في وقت سابق بأن الرئيس مون قد يفكر في الانضمام إلى قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في سنغافورة اعتمادا على نتائج القمة الثنائية، المقرر عقدها في 12 يونيو.