استفتاء يغير اسم مقدونيا

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وأضاف زائيف الذي تحدث في مؤتمر صحفي بعد مرور عام على توليه منصبه اليوم الأربعاء أن سكوبي وأثينا لم يقتربا أبدا من التوصل لاتفاق بشأن اسم مقدونيا والذي هو موضوع نزاع مستمر منذ عقود.

والتزمت حكومة مقدونيا بتعديل اسم الجمهورية لمعالجة المخاوف اليونانية من أن الاسم الحالي يتضمن مطالبات إقليمية في الإقليم شمالي اليونان الذي يحمل نفس الاسم.

وفي المقابل وعدت أثينا برفع اعتراضاتها على عضوية مقدونيا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وقال زائيف إنه سيتم إجراء استفتاء على أي حل يتم التوصل إليه وذلك في سبتمبر أو أكتوبر.