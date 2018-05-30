البث المباشر
البيت الابيض يتوقع عقد القمة مع كوريا الشمالية في الـ12 من حزيران/يوليو المقبل
أ ف ب:الكويت تعرقل صدور اعلان عن مجلس الامن يدين اطلاق صواريخ من غزة على "اسرائيل"
الرئيس العراقي: قرار البرلمان بشان الغاء نتائج الانتخابات في بعض المحافظات واعادة العد والفرز مخالف للدستور
البيان: العقوبات الأميركية تستهدف أيضا جماعة "أنصار حزب الله" ومجموعة هانيستا للبرمجة
بيان: أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران تشمل 6 أفراد و3 كيانات
الكيان الاسرائيلي يوافق على بناء الفي وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
وكالة: تركيا وأمريكا توافقان على تشكيل إدارة محلية في منبج خلال 60 يوما إذا تم التوصل لاتفاق يوم 4 يونيو
وكالة: القوات الأميركية والتركية تبدأ عملية إشراف مشتركة في منبج خلال 45 يوما إذا وقع الاتفاق يوم 4 يونيو
تركيا وأمريكا تتفقان على خطة من ثلاث خطوات بشأن منبج السورية
الخارجية الألمانية تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على حدود غزة

تحطم مروحية بالقرب من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني

تحطم مروحية بالقرب من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني
الأربعاء ٣٠ مايو ٢٠١٨ - ٠٦:٣٨ بتوقيت غرينتش

هرعت خدمات الطوارئ إلى شمالي يوركشاير بعد تحطم طائرة مروحية في حقل في ألدبورو بعد ظهر اليوم الأربعاء.

العالم - اوروبا

ووصلت قوات الشرطة وإطفاء الحرائق وطواقم الإسعاف إلى موقع التحطم، ولم تؤكد الشرطة حتى الآن وجود قتلى أو مصابين.

وصلت أربعة أجهزة إطفاء حريق في مكان الحادث، وقالت وكالة شمال يوركشاير لمكافحة الحرائق والإنقاذ: "تلقينا مكالمة في الساعة الواحدة والنصف حول تقارير عن تحطم مروحية في حقل بالقرب من ألدبورو".

وأكدت الشرطة، وفق صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية، أن الطائرة تحطمت في حقل المحاصيل وتم تطويق المكان، ومن غير المعروف ما إذا كانت المروحية هي طائرة عسكرية أو مدنية، ولكنها قريبة من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني.

روابط ذات صلة

تحطم طائرة ركاب في مطار هافانا بكوبا بعد إقلاعها

مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة في إسبانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

داعش تتبنى الهجوم المسلح في مدينة لييج البلجيكية

اوكرانيا تختلق مقتل صحفي روسي معارض بغية عدم إغتياله

الرئيس العراقي يعتبر قرار البرلمان حول نتائج الإنتخابات مخالفا للدستور

مجلس الأمن يبحث أوضاع غزة والكويت تعرقل مقترحا يدين المقاومة

تونس: بقاء "حكومة الشاهد" قد يدفع "النهضة" إلى"الانتحار السياسي"

اعتقال عنصرين من "داعش" في ايسر الموصل بالعراق

تطوير لقاح يمنح أملًا جديدًا لمرضى السرطان

خطة لـ إزالة أكبر حاجز عسكري بتاريخ الحرب في سوريا.. اليكم التفاصيل!

تحطم مروحية بالقرب من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني

لأول مرة.. قرنية “ثلاثية الأبعاد” قابلة للزراعة في العين البشرية !

لافروف يكشف عن مصير القوات الغير سورية في الجنوب

صورة مسربة.. لماذا بكى زعيم كوريا الشمالية؟

الملك عبد الله ومايك بومبيو يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

اغتيال قيادي لمرتزقة الإمارات جنوبي اليمن

قائد الثورة الاسلامية يستقبل جمعا من الشعراء والأدباء+صور

تحصينات جديدة للجيش الاحتلال على حدود لبنان

أرجنتين ميسي تودع جماهيرها برباعية.. قبل "رحلة القدس"!

الجزائر: القضاء علي إرهابي "خطير" في عين الدفلى

الجيش السوري مستعدٌ للإنقضاض.. تنسيقيات الإرهابيين تبكي على الأطلال!!

مسؤول  يكشف عن مصير "قسد" بعد تحرير منبج

الأکثر مشاهدة