تحطم مروحية بالقرب من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني

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ووصلت قوات الشرطة وإطفاء الحرائق وطواقم الإسعاف إلى موقع التحطم، ولم تؤكد الشرطة حتى الآن وجود قتلى أو مصابين.



وصلت أربعة أجهزة إطفاء حريق في مكان الحادث، وقالت وكالة شمال يوركشاير لمكافحة الحرائق والإنقاذ: "تلقينا مكالمة في الساعة الواحدة والنصف حول تقارير عن تحطم مروحية في حقل بالقرب من ألدبورو".



وأكدت الشرطة، وفق صحيفة ديلي اكسبرس البريطانية، أن الطائرة تحطمت في حقل المحاصيل وتم تطويق المكان، ومن غير المعروف ما إذا كانت المروحية هي طائرة عسكرية أو مدنية، ولكنها قريبة من موقع لسلاح الجو الملكي البريطاني.