طالب أميركي عرض مدرسته للبيع على الإنترنت

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وكان كيلان شيلي 18 عاماً، قد كتب إعلاناً على موقع "كريغ ليست"، عرض فيه بيع مدرسة ترومان الثانوية في كنساس سيتي، مقابل مبلغ 12,275 ​دولار​ في الأسبوع الماضي، لكن صيغة الإعلان تسبب له بورطة كبيرة مع ​الشرطة​.

وذكر شيلي في إعلانه، أن سبب بيع المدرسة، يعود إلى فقدان العديد من ​الطلاب​ القادمين إليها، وتم الإبلاغ عن هذا الإعلان، عن أنه تهديد محتمل، ممّا استدعى تدخل السلطات المحلية، بحسب موقع كانوي الإخباري.

وعلى الرغم من أن شيلي اعتذر عن هذه المزحة، وأكد أنه لم يكن يقصد الإساءة أو تهديد أحد، بل كان الأمر مجرد سوء فهم، حيث خانه التعبير عند كتابة الإعلان، إلا أن الشرطة استدعته للتحقيق، بعد تعقب مصدر الإعلان، وفي نهاية المطاف، قررت إدارة المدرسة، حرمانه من التخرج هذا العام.

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