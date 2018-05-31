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طالب أميركي عرض مدرسته للبيع على الإنترنت

طالب أميركي عرض مدرسته للبيع على الإنترنت
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

تسببت مزحة طالب أميركي نشرها على ​الإنترنت​، بحرمانه من التخرج من المدرسة الثانوية، وذلك على خلفية عرض مدرسته للبيع على أحد المواقع الإلكترونية.

العالم - منوعات 

وكان كيلان شيلي 18 عاماً، قد كتب إعلاناً على موقع "كريغ ليست"، عرض فيه بيع مدرسة ترومان الثانوية في كنساس سيتي، مقابل مبلغ 12,275 ​دولار​ في الأسبوع الماضي، لكن صيغة الإعلان تسبب له بورطة كبيرة مع ​الشرطة​.

وذكر شيلي في إعلانه، أن سبب بيع المدرسة، يعود إلى فقدان العديد من ​الطلاب​ القادمين إليها، وتم الإبلاغ عن هذا الإعلان، عن أنه تهديد محتمل، ممّا استدعى تدخل السلطات المحلية، بحسب موقع كانوي الإخباري.

وعلى الرغم من أن شيلي اعتذر عن هذه المزحة، وأكد أنه لم يكن يقصد الإساءة أو تهديد أحد، بل كان الأمر مجرد سوء فهم، حيث خانه التعبير عند كتابة الإعلان، إلا أن الشرطة استدعته للتحقيق، بعد تعقب مصدر الإعلان، وفي نهاية المطاف، قررت إدارة المدرسة، حرمانه من التخرج هذا العام.

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