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وزير الخارجية الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية

وزير الخارجية الروسي يلتقي زعيم كوريا الشمالية
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي يزور بيونغ يانغ، اليوم الخميس، 31 مايو/أيار، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون.

العالم - اوروبا

وقال مصدر بالوفد الروسي ، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف ، التقى اليوم، زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، بعدما التقى في وقت سابق،  بنظيره الكوري الشمالي ري يونغ هو.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، أعلنت أمس الأربعاء، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيتوجه في زيارة رسمية إلى كوريا الشمالية، وسيبحث خلالها مع نظيره الكوري، لي يون هو، العلاقات الثنائية، والوضع في شبه الجزيرة الكورية والقضايا الدولية.

ويتزايد الحراك الدبلوماسي بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، على ضوء لقاء القمة، المرتقبة بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي والذي من المزمع عقدة في سنغافورة، يوم 12 حزيران/يونيو المقبل، للتفاوض حول إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، ووقف كوريا الشمالية لإجراء تجارب على الصواريخ البالستية، مقابل تسهيلات اقتصادية، وتنازلات في مجال العقوبات المفروضة على البلاد.

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