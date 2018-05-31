البث المباشر
سيرغي لافروف يوجه دعوة لكيم جونغ أون لزيارة موسكو
134 مستوطناً يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال منذ صباح اليوم
زوارق الاحتلال تحاصر قوارب صيد فلسطينية قبالة شاطئ بحر مدينة غزة وتقوم برش المياه العادمة عليهم
الأمم المتحدة: القتال بمدينة درنة الليبية يتصاعد بصورة غير مسبوقة مع استمرار الغارات
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يستقبل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيونغ يانغ
الإعلام العبري: اندلاع حريق في منطقة "كيسوفيم" و خلف كيبوتس "العين الثالثة" بفعل طائرة ورقية حارقة أطلقت من غزة
قوات الاحتلال تطلق النار تجاه ثلاثة شبان اقتربوا من السياج الحدودي شرق عبسان جنوب قطاع غزة
صائب عريقات: تجاوزنا أزمة تفجير موكب رئيس الحكومة رامي الحمدالله في غزة مع حركة حماس
اندلاع حريق في الأراضي المحتلة شرق بيت حانون عقب استهدافها بطائرة ورقية حارقة
اشتعال حريق كبير في موقع "كيسوفيم" العسكري الإسرائيلي شرق بلدة القرارة جنوب قطاع غزة، دون معرفة الأسباب

كتاب يكشف سر ترشح ميركل لمنصب المستشارية الألمانية

كتاب يكشف سر ترشح ميركل لمنصب المستشارية الألمانية
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

كشف مسؤول أمريكي سابق أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ترشحت للمنصب للمرة الرابعة على التوالي، لاعتقادها أن انتخاب ترامب رئيسا لأمريكا يمثل تهديدا للمنظومة الليبرالية الدولية.

العالم - اوروبا

هذا السر كشف عنه بن رودس، مستشار السياسة الخارجية السابق للرئيس الأمريكي الرابع والأربعين، بارك أوباما في مذكراته التي نشرت أمس صحيفة نيويورك مقتطفات منها.

هذه المذكرات ستصدر الأسبوع المقبل في كتاب بعنوان "The World as It Is"، ووفق مؤلفه بن روس، فإن ميركل أسرت بنفسها لأوباما بأنها تشعر أنها ملزمة أكثر بالمضي إلى فترة رابعة في منصبها بسبب فوز ترامب في انتخابات نوفمبر 2016، وبضرورة الوقوف لحماية القيم الليبرالية في النظام العالمي.

ويروي مستشار الرئيس الأمريكي السابق أن الدموع انهمرت من عيني "السيدة الحديدية" خلال وداعها لأوباما في آخر لقاء بينهما وأبلغته حينها أنها "وحيدة تماما".

وتقول مقتطفات من هذه المذكرات أيضا، إن أوباما بعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية دعا بشكل سري، رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو إلى الدفاع  بشكل أكثر حزما عن القيم الليبيرالية التي يتقاسمانها مع المستشارة الألمانية.

وكانت ميركل التي توصف بأنها "أقوى سيدة في العالم"، قد أعلنت في نوفمبر 2016 عن عزمها الترشح لولاية رابعة في رئاسة الحكومة الألمانية، المنصب الذي تتولاه منذ عام 2005.

 أنغيلا ميركل شغلت بين عامي 1991 – 1994 وزيرة شؤون المرأة والشباب في حكومة هيلمت كول، ووزيرة البيئة والطبيعة وحماية المفاعلات النووية في ألمانيا الاتحادية بين عامي 1994 – 1998.

206

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد..روسيا توطد علاقتها بكوريا الشمالية قبل قمة مرتقبة مع ترامب

 وفد فرنسي بالرياض بعد حديث ماكرون عن احتجاز الحريري

سبب صادم يؤدي لانتحار امرأة بعد اجراء عملية جراحية!!

شاهد.. منظمة الصحة العالمية: إنه يقتل 7 ملايين شخص سنوياً

شاهد.. القوات اليمنية تسقط طائرة تجسس سعودية

شاهد..كيف استهدف الطيران السوري مستودع ذخيرة للمسلحين

مقتل وإصابة 5 صيادين في كينيا

بالفيديو ..امريكا تفشل تمرير أعلان يدين المقاومة الفلسطينية

بوتين يستقبل ولي عهد أبوظبي غدا الجمعة

في ليبيا... ترحيل المهاجرين المغاربة قبل نهاية رمضان

ما هو قانون ضريبة الدخل الجديد، ولماذا يرفضه الاردنيون؟

موغيريني: اجتماع الاطراف الليبية سيعقد بعد شهر رمضان

الاحتلال يصادق على 1500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة

هل يسبب الاستخدام المفرط للشاشات السرطان؟

ايران تصدر اكثر من نصف مليار دولار من الثروة السمكية سنويا

شخصيات مصرية.. انتصار سوريا على الإرهاب أفشل المؤامرة الصهيوأمريكية

الجزائر تأمل إقرار قانون الانتخابات في ليبيا شهر سبتمبر

كتاب يكشف سر ترشح ميركل لمنصب المستشارية الألمانية

الأمم المتحدة: قتال غير مسبوق في مدينة درنة الليبية

العدل الايرانية.. الأمم المتحدة فقدت فاعليتها بحماية حقوق الأطفال والنساء 

الأکثر مشاهدة