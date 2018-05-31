تسجيلات مثيرة لجزار مدرسة باركلاند في فلوريدا

العالم - أمریکا

وقال كروز، البالغ من العمر 19 عاما، في أحد المقاطع التي صورها بكاميرا هاتفه: "اسمي نيك وسأكون مطلق النار التالي في مدرسة عام 2018"، وأضاف: "سيكون حدثا كبيرا، عندما ترونني في نشرات الأخبار ستعرفون من أنا".

وتابع وهو يتحدث بهدوء وبدون اكتراث في مكان مكشوف: "هدفي أن أقتل عشرين شخصا على الأقل.. سوف تموتون جميعا (...) نعم، انتظر ذلك بفارغ الصبر".

وشرح كروز أن خطته كانت تقتضي أن ينتقل بواسطة سيارة أجرة تابعة لأوبر ومعه بندقية نصف آلية من نوع "آي آر-15" إلى مدرسته القديمة. وكشف الفيديو أيضا أن نيته في البداية كانت إطلاق النار على التلاميذ في باحة المدرسة.

وقال كروز: "كل الأولاد في المدرسة سيفرون خائفين ويختبئون، من غضب قوتي سيعرفون من أنا". وأضاف: "أنا لا شيء، أنا لا أحد، حياتي لا شيء وبلا معنى".. أكره الجميع وكل شيء. بقوة بندقيتي ستعرفون جميعا من أنا".

وقد يحكم على كروز بالإعدام في حال إدانته بارتكاب جرائم قتل من الدرجة الأولى.

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