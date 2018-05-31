 وفد فرنسي بالرياض بعد حديث ماكرون عن احتجاز الحريري

العالم - السعودية

وتأتي زيارة الوفد الفرنسي بعد نفي السعودية، الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي قال فيها إن المملكة احتجزت رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري لديها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، الخميس، إن "اللقاء جرى بالرياض، مساء الأربعاء، وبحث عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومستجداتها".

وتم خلال اللقاء "استعراض مجهودات المملكة الرائدة في الأعمال الإنسانية والإغاثية والتنموية المقدمة للشعب اليمني وسبل تعزيز التعاون المشترك في هذا الإطار".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية (لم تسمه)، أن ما ذكره الرئيس الفرنسي في لقائه مع قناة "بي إف إم" التلفزيونية، من أن المملكة احتجزت الحريري "هو كلام غير صحيح".

وفي 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، أعلن الحريري استقالته أثناء زيارة إلى السعودية، قائلا في خطاب متلفز من الرياض، إنه يعتقد بوجود مخطط لاغتياله.

وفي 9 من الشهر نفسه، أجرى ماكرون زيارة سريعة إلى الرياض على خلفية الأزمة، ثم وصل الحريري باريس قادما من السعودية في 18 من الشهر نفسه، تلبية لدعوة من ماكرون.

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