بوتين: الأولوية لتعزيز القدرات النووية في تطوير القوات المسلحة الروسية

العالم – أوروبا

وقال بوتين خلال مراسم تقديم الضباط الذين تم تعيينهم لمناصب العليا، في موسكو، اليوم الخميس: "تعد القدرة العالية لقواتنا المسلحة وتطويرها وشجاعة الجنود والضباط الروس ضمانا للحماية الثابتة لسيادة واستقلال روسيا وضمان مصالحها وأمنها الوطني وضمان التوازن في العالم والسلام على كوكب الأرض".

وذكر أيضا أولويات تطور المجال العسكري، مشيرا إلى أن الحديث يدور عن تعزيز القدرات النووية وتحسين نظام تسليح القوات المسلحة الروسية والأسطول الروسي والتطوير المتزن لجميع أنواع القوات الروسية".

وفي حديثه حول مكافحة الإرهاب في روسيا، شدد بوتين على ضرورة توسيع إمكانيات نظام مكافحة الإرهاب والتطرف بأكمله.

كما كلف الأجهزة الأمنية بإيلاء اهتمام خلص للعمل على كشف وتصفية الخلايا الإرهابية.

وقال: "اليوم أمام أفراد جهاز الأمن الفدرالي مجموعة كبيرة من المهام، في المقام الأول في مجال مواجهة الإرهاب، والإحصائيات تشير إلى أن عدد الجرائم الإرهابية خلال السنوات الأخيرة تراجع"​​.

وتابع: "يجب العمل بشكل مستدام على إيجاد وتصفية الخلايا النائمة للتنظيمات الإرهابية".

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