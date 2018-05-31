مسؤول أوروبي: سنرفع دعوى لتسوية النزاع التجاري مع أمريكا

العالم – أوروبا

أكدت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، أن الاتحاد الأوروبي سيتخذ خطوات لحماية السوق الأوروبية ضد القيود الأمريكية التي فرضت عليه اليوم الخميس 31 مايو/ أيار.

وأشارت المفوضة الأوروبية إلى أن رد بروكسل سيكون بإطلاق قضية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية.

وقالت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي: "اليوم يوم سيء للتجارة العالمية، لقد بذلنا كل ما في وسعنا لتجنب هذه النتيجة".

وأضافت سيسيليا مالمستروم أنه خلال الشهرين الماضيين تحدثت في مناسبات عديدة مع وزير التجارة الأمريكي؛ "لإعفاء الاتحاد الأوروبي بشكل كامل ودائم وغير مشروط من هذه التعريفات، وهذا أيضا ما طالب به قادة الاتحاد الأوروبي".

وتابعت سيسيليا، "والآن بعد أن أصبح لدينا وضوح، سيكون رد الاتحاد الأوروبي متناسبا ووفقًا لقواعد منظمة التجارة العالمية سنقوم الآن بإطلاق قضية تسوية النزاع في منظمة التجارة العالمية، لأن هذه الإجراءات الأمريكية تتعارض بشكل واضح مع القواعد الدولية المتفق عليها، كما سنفرض تدابير إعادة التوازن واتخاذ أية خطوات ضرورية لحماية الاتحاد الأوروبي من القيود الأمريكية".

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