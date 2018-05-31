روسيا والناتو يبحثان قضايا عسكرية والشفافية والحد من المخاطر

العالم – أوروبا

وجاء في بيان صحفي على الموقع الإلكتروني للناتو/ اليوم الخميس: "التقى مجلس حلف الناتو وروسيا على مستوى السفراء في بروكسل يوم الخميس (31 مايو 2018). أجرى مجلس الناتو في روسيا تبادلا مفتوحا حول عدة مواضيع، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وحولها، والقضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية، والشفافية والحد من المخاطر، فضلا عن التقنيات غير المتماثلة كجانب من العقيدة والاستراتيجية".

وأضاف البيان:"اطلع كل من الناتو وروسيا على التدريبات القادمة. نهج الناتو تجاه روسيا ثابت. تم تعليق التعاون العملي في عام 2014 بسبب الإجراءات العدوانية الروسية في أوكرانيا. في نفس الوقت، قنوات الحوار السياسي مفتوحة ومجلس حلف الناتو وروسيا هو منتدى مهم. كما يحافظ حلف الناتو وروسيا على خطوط اتصال عسكرية مفتوحة".

وكانت الجلسة الأولى لمجلس "روسيا — الناتو"، في عام 2017 ، قد عقدت في مقر الحلف ببروكسل على مستوى السفراء، يوم 30 مارس/ آذار.

يذكر أن مجلس "روسيا — الناتو"، يعتبر هيئة رئيسية ومنتدى لتطوير التعاون وتنسيق الأعمال السياسية العسكرية بين روسيا والدول الأعضاء في حلف الناتو. وتم تأسيس هذا المجلس يوم 28 مايو/ أيار عام 2002..

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