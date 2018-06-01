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كندا ستفرض "رسوما انتقامية" ردا على ترامب

كندا ستفرض
الخميس ٣١ مايو ٢٠١٨ - ١٠:٥٧ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، اليوم الخميس، إن كندا ستفرض رسوما جمركية انتقامية على صادرات أمريكية بقيمة 16.6 مليار دولار كندي (12.8 مليار دولار أمريكي).

العالم - اوروبا 

وأضافت الوزيرة أن بلادها ستطعن في رسوم الاستيراد الأمريكية على الصلب والألومنيوم بمقتضى اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ومنظمة التجارة العالمية.

وأوضحت فريلاند أن الرسوم الجمركية الكندية متناسبة مع الرسوم المفروضة من قبل الولايات المتحدة وستشمل الواردات الأمريكية من الصلب والألمنيوم، إضافة إلى السلع الاستهلاكية.

ترودو: الرسوم الأمريكية إهانة لشراكتنا الأمنية القديمة

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مؤتمر صحفي إن الرسوم الجمركية الأمريكية "مرفوضة تماما".

واعتبر ترودو أن "هذه الرسوم تشكل إهانة للشراكة الأمنية القديمة العهد بين كندا والولايات المتحدة، وخصوصا لآلاف الكنديين الذين قاتلوا وقضوا إلى جانب رفاق السلاح الأمريكيين"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عزت قرارها إلى رغبتها في حماية "أمنها القومي".

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "علينا أن نعتقد أنه في مرحلة ما ستسود رجاحة العقل"، مضيفا: "مما يؤسف له أن الإجراءات التي اتخذتها اليوم الحكومة الأمريكية لا يبدو أنها تسير في ذلك الاتجاه".

وكان ترودو يتحدث بعد ساعات من فرض الولايات المتحدة رسوم استيراد على واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

المصدر: رويترز + أ ف ب

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