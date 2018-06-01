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بيونغ يانغ: قمة بين كيم جونغ أون وبوتين خلال العام الجاري

بيونغ يانغ: قمة بين كيم جونغ أون وبوتين خلال العام الجاري
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:٠٣ بتوقيت غرينتش

ذكرت بيونغ يانغ أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، اتفقا، خلال لقائهما اليوم الخميس، على عقد قمة روسية كورية شمالية خلال العام الجاري.

العالم - اسيا والباسفيك 

وقالت "وكالة الأنباء الكورية المركزية" التابعة لكوريا الشمالية إن لافروف وكيم جونغ اون "اتفقا على تكثيف الاتصالات على مستوى رفيع  والتعاون في مجالات مختلفة وخاصة عقد لقاء بين زعيمي الجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية والاتحاد الروسي خلال العام الجاري الذي يصادف الذكرى الـ70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".   

كما أكد كيم جونغ أون أن سعي كوريا الشمالية إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية "ثابت ممنهج ومسجل".

كما أعرب الزعيم الكوري الشمالي خلال لقائه لافروف عن أمله في أن يتم حل قضيتي العلاقات بين بيونغ يانغ ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية "خطوة تلو الأخرى".

وكان وزير الخارجية الروسي وجه دعوة لزعيم كوريا الشمالية، خلال لقائهما في بيونغ يانغ، اليوم، لزيارة موسكو، وقال: "ندعوكم لزيارة روسيا، سنكون سعداء جدا".

وأكد لافروف جاهزية روسيا لمساعدة كوريا الشمالية في تنفيذ الاتفاقيات، التي تم التوصل إليها بين الكوريتين.

وجاءت زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية بالتزامن مع استمرار عملية التحضير لقمة كيم جونغ أون مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي من المتوقع أن تجري في سنغافورة يوم 12 يونيو بدعوة من بيونغ يانغ.

المصدر: وكالات

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