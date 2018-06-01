فيديو: قمة نزع السلاح الكوري، هل ستنعقد؟!

العالم - آسيا والباسفيك

اجتماع يتوقع الا يتم التوصل خلاله الى اتفاق سريع لحمل بيونغ يانغ على التخلي عن اسلحتها النووي، بحسب ترامب.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب : أود إنجاز الأمر في اجتماع واحد، لكن كثيرا ما لا تمضي الاتفاقات بهذا الشكل، ثمة احتمال كبير جدا بأن هذا لن يتم في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة، لكنه سيتم في مرحلة ما.

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، هو ايضا حذر من أن الطريق إلى تحسن العلاقات لن يكون سهلا، خاصة وان كوريا الشمالية كانت قد رفضت نداءات اميركية سابقة لنزع اسلحتها النووي من جانب واحد.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي : هذا تحد صعب، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، لقد أحرزنا تقدما هنا وفي نفس الوقت حققنا تقدمًا في الأماكن الأخرى التي تجري فيها المحادثات.

وفي بيونغ يانغ، اكد كيم إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال دون تغيير ومتسقة وثابتة، لكنه قال خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأميركية وقضية نزع السلاح النووي خطوة خطوة.

وفي إطار تحضيرات تسبق قمة سنغافورة، وصل مسؤولون أميركيون إلى بيونغ يانغ بهدف إجراء محادثات للإعداد لها، كما تستمر المحادثات بين مسؤولين من الكوريتين لتحضير بيئة ايجابية للقمة المحتملة.

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