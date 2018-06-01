البث المباشر
الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة في الساحل الغربي
مصدر عسكري يمني: تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة من قبل وحدة الهندسة في الجيش واللجان الشعببية في جبهة الساحل الغربي ومصرع من كان على متنها
مراسل العالم :إصابة شخص في بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف ادلب الشمالي جراء اعمال قنص متتالية من ناحية رام حمدان المجاورة.
٢٥٠ ألف مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى في الجمعة الثالثة من رمضان.
مراسل العالم: إستشهاد مواطن متأثرا بجراحه التى أصيب بها جراء قصف صاروخي من العدوان السعودي على مديرية رازح الحدودية بصعدة
مراسل العالم: انقطاع بث عدد من القنوات الفضائية ومنها القنوات السورية بسبب عطل فني من المصدر
مصادر فلسطينية: ارتقاء شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال شرق غزة
الكوريتان اتفقتا على عقد مباحثات عسكرية يوم 14 يونيو
البرلمان الأوروبي: سنرد على قرار ترامب بكل الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحنا
قوات الاحتلال تغلق باب الجديد في القدس المحتلة بزعم وجود جسم مشبوه.

فيديو: قمة نزع السلاح الكوري، هل ستنعقد؟!

الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ بتوقيت غرينتش

رغم الخلافات حول كيفية نزع السلاح النووي، الا ان الحوار بين اميركا و كوريا الشمالية اتاح احزار تقدم فعلي نحو عقد قمة تاريخية بين كيم جونغ اون ودونالد ترامب في الثاني عشر من الشهر الجاري بسنغافورة.

العالم - آسيا والباسفيك

اجتماع يتوقع الا يتم التوصل خلاله الى اتفاق سريع لحمل بيونغ يانغ على التخلي عن اسلحتها النووي، بحسب ترامب.

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترامب : أود إنجاز الأمر في اجتماع واحد، لكن كثيرا ما لا تمضي الاتفاقات بهذا الشكل، ثمة احتمال كبير جدا بأن هذا لن يتم في اجتماع أو اثنين أو ثلاثة، لكنه سيتم في مرحلة ما.

وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، هو ايضا حذر من أن الطريق إلى تحسن العلاقات لن يكون سهلا، خاصة وان كوريا الشمالية كانت قد رفضت نداءات اميركية سابقة لنزع اسلحتها النووي من جانب واحد.

وقال مايك بومبيو وزير الخارجية الاميركي : هذا تحد صعب، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي القيام به، لقد أحرزنا تقدما هنا وفي نفس الوقت حققنا تقدمًا في الأماكن الأخرى التي تجري فيها المحادثات.

وفي بيونغ يانغ، اكد كيم إن رغبة كوريا الشمالية في إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي لا تزال دون تغيير ومتسقة وثابتة، لكنه قال خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه يأمل في تسوية قضية العلاقات الكورية الأميركية وقضية نزع السلاح النووي خطوة خطوة.

وفي إطار تحضيرات تسبق قمة سنغافورة، وصل مسؤولون أميركيون إلى بيونغ يانغ بهدف إجراء محادثات للإعداد لها، كما تستمر المحادثات بين مسؤولين من الكوريتين لتحضير بيئة ايجابية للقمة المحتملة.

101

روابط ذات صلة

زعيم كوريا الشمالية: رغبتنا في نزع السلاح النووي لم تتغير

CIA : بيونغ يانغ لن تبادل السلاح النووي بالهامبرغر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

جائزة إيطاليا الكبرى الايطالي ايانوني يتصدر حصة التجارب الثانية

ناشط تونسي: على السبسي ابعاد نجله عن حركة "النداء" اذا أراد حل أزمته

السفارة الأمريكية بالخرطوم؛ تدعو حكومة السودان لجمع السلاح والحوار مع الحركات المسلحة

الزهار: من يراهن على أميركا سيخسر نفسه وشعبه

استئناف مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوربي

تونس..تعيين رئيس جديد لأركان جيش البرّي

الحوثي يتوعد تحالف العدوان بمفاجآت مؤلمة

هذه الصورة من السبسي تثير الجدل في تونس

من كيم جونغ أون الى ترامب.. رسالة مختومة

إندونيسيا ترفع مستوى التحذير جراء ثوران بركاني في جزيرة جاوة

السجن 6 أشهر للمعتمرين المتأخرين عن مغادرة السعودية

الجيش الحر يذل أهل الغوطة وتسوية إدلب على غرار جبهة الجنوب

بطولة رولان غاروس عقدة ديميتروف تتواصل بخروجه من الدور الثالث

كيف تؤثر الأجهزة الذكية على النوم؟

بطولة رولان غاروس زفيريف يتأهل الى الدور الرابع بعد عناء

خاص بالعالم.. رغم الحرارة المرتفعة والاجواء الرمضانية..غزة تحيي مسيرات العودة الكبرى

مباريات ودية خسارة كوريا الجنوبية امام البوسنة 1-3

مباريات ودية استراليا تتحضر للمونديال بفوز كبير على التشيك 4-0

العلماء يكتشفون كيفية عمل "الدماغ الثاني"

نائب إيراني: البرلمان يدرس مشروع إلزامات الحكومة للتفاوض مع أوروبا بصفة مستعجلة

الأکثر مشاهدة