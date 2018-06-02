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نشرة بانوراما: "سوريا نحو الشمال" و"حرب الاطلسي الاقتصادية"

نشرة بانوراما:
الجمعة ٠١ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:30 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة "سوريا.. التحرك نحو الشمال الشرقي رغم التهديد الاميركي" و"الحرب الاقتصادية بعناوين سياسية بين ضفتي الاطلسي".

العالم - بانوراما

تستعرض نشرة بانوراما لهذه الليلة الملفين التاليين:

في ملف بانوراما الاول.. نستعرض المواقف الاميركية العدائية تجاهَ سوريا, اذ حذرت واشنطن دمشق من استخدام القوة لاستعادة مناطق شمالِ شرق سوريا ضد ما يُسمى قوات سوريا الديموقراطية التي تدعمُها القوات الاميركية.

من جهته، اكد الرئيس السوري بشار الاسد أنّ على القوات الاميركية مغادرة الاراضي السورية وذلك في مؤشر نحو تحرك سوري مدعوم من قبل الحلفاء نحو استعادة الاراضي التي تسيطر عليها القوات الاميركية. 

في ملف بانورما الثاني... نتابع تطورات الحرب الاقتصادية بين ضفتي الاطلسي بعد قرار الرئيس الاميركي فرض رسوم جمركية على واردات الألمنيوم والصلب من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وردا على القرار فرضت كل من كندا والمكسيك رسوما على الاستيراد من اميركا، من جهتها قدمت المفوضية الاوروبية شكوى امام منظمة التجارة العالمية ضد هذه الرسوم واعتبرتها غير مبررة، في حين توعدت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل برد مناسب على الاجراء الاميركي.   

غرفة أخبار العالم

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