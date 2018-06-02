مجلس الامن يرفض مشروع قرار اميركي يدين حركة حماس

العالم - فلسطين المحتلة

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت لصالح مشروع القرار في مجلس الأمن، فيما امتنعت إحدى عشرة دولة عن التصويت بينما عارضت مشروع القرار كل من بوليفيا والكويت وروسيا.

يأتي ذلك عقب استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار اممي قدمته الكويت باسم الدول العربية يدعو لحماية الفلسطينيين.

وحظي القرار بتأييد عشر دول بينها الصين وفرنسا وروسيا، ولم ترفضه سوى الولايات المتحدة، بينما امتنعت اربع دول عن التصويت بينها بريطانيا.

وحاولت الولايات المتحدة القاء اللوم على حركة حماس حيث زعمت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة قبيل التصويت: ان حركة حماس تتحمل المسؤولية الأساسية عن ظروف العيش المروعة في غزة".

وتقول حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي إن هجماتهما الأخيرة تأتي ردا على استشهاد ما لا يقل عن 116 فلسطينيا منذ 30 آذار/مارس على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي.

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