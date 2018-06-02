البث المباشر
مندوب بوليفيا في مجلس الأمن: "مجلس الأمن أصبح محتلاً بوجود عضو دائم يصوت باستمرار لصالح إسرائيل"
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن يعلن اسقاط مروحية اباتشي سعودية في الساحل الغربي
ملك السعودية يصدر امرا بانشاء وزارة باسم وزارة الثقافة وتعديل اسم وزارة الثقافة والإعلام إلى (وزارة الإعلام)
ملك السعودية يصدر امرا بانشاء هيئة ملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة
مصدر عسكري يمني: تدمير دبابة سعودية بصاروخ موجه في تبة الرمضة بجيزان.
مراسل العالم: فلسطينيو حيفا بالعشرات يتضامنون بمسيرة مع غزة وضد اجراءات الاحتلال.
مراسل العالم:مصرع واصابة 75 مرتزقا واسر 10 اخرين بعملية للقوات اليمنية المشتركة ضد ما يسمى باللواء الخامس في الساحل
مراسل العالم:القوات اليمنية المشتركة تقضي على كتيبة كاملة من المرتزقة بمنطقة الفازة جنوبي مديرية التحيتا بالساحل الغربي
مصادر اردنية:محتجون يغلقون الطريق المؤدي الى الديوان الملكي بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية
مصادر اردنية:محتجون يغلقون طريق عمان-جرش بالإطارات المشتعلة احتجاجا على سياسات الحكومة الاقتصادية ورفع الاسعار

مساعد الرئیس الایرانی:

سنحبط مؤامرات امیركا بتلاحم الحكومة والبرلمان والشعب

سنحبط مؤامرات امیركا بتلاحم الحكومة والبرلمان والشعب
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

اكد مساعد الرئیس الايراني للشؤون البرلمانیة حسین علي امیري بان ايران ستحبط مؤامرات امیركا بتلاحم الحكومة والبرلمان والشعب وبالاعتماد على الطاقات والامكانیات الداخلیة.

العالم-إيران

وفی تصریح ادلى به للصحفیین خلال تفقده عددا من المشاریع التعلیمیة والصحیة والصناعیة في مدینتي كلبایكان وخوانسار عصر الجمعة قال امیري، انه وفي الوقت الذي سحب الرئیس الامیركی بلاده من الاتفاق النووي واتخذ سیاسات الحظر، فمن الضروري الاسراع في ال0

وقال مساعد رئیس الجمهوریة، انه لا بد من تنفیذ المشاریع التي تم التخطیط لها فی مختلف القطاعات خلال الاعوام الاخیرة، وان نوفر الارضیة لتدشینها سریعا بالاعتماد على العلوم والطاقات الداخلیة.

واضاف، ان تحقیق هذا الهدف وخفض تداعیات الحظر المحتمل واحباط مؤامرات العدو بحاجة الى تقویة التضامن والوحدة الوطنیة، وفی هذا السیاق فان للتلاحم بین الحكومة والبرلمان دورا حاسما ومؤثرا.

روابط ذات صلة

النائب نقوي حسيني: الاتفاق النووي لم يكن له اي مردود

جليلي: لايران الحق بايقاف تعهداتها في الاتفاق النووي

ولايتي يقدم 5 مقترحات لمواجهة انسحاب ترامب من الاتفاق النووي

ايران تبعث رسائل للبلدان الاخرى حول الاتفاق النووي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

إيران .. لحظات لا تنسى في كأس العالم

فيديو صادم يظهر ما يحدث للقلب عند التدخين!

الكويت تدرس طرح مشروع قرارها بشأن فلسطين أمام الجمعية العامة

استشهاد ممرضة فلسطينية على خط مسيرات العودة الكبرى

وزير الدفاع الأميركي يعرب عن نيته زيارة الصين نهاية يونيو الجاري

بروتوكول تأدية الرئيس المصري للقسم ومحتوى نص اليمين

محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل اجتماع ترامب وبوتين

الصحة: الاحتلال تعمد قنص المسعفة رزان النجار

جريمة مصطنعة تخزي وزير خارجية أوكرانيا!

ملف لبنان على طاولة ابن سلمان شخصياً

البحرين: مطالبات باطلاق سراح زكية البربوري و فاطمة حسن

"فتوى" بإباحة الضربات الأمريكية على سوريا دون موافقة الكونغرس

شمخاني: "إسرائيل" متورطة باستشهاد المستشارين الإيرانيين بسوريا

منع «منقّبة» ألمانية من دخول تونس يثير سجالاً كبيراً

هل يدفع آل سعود باتجاه عرقلة الحكومة؟

تعرف على الحميات القاتلة..

عودٌ على بدء: "القوات" تحرّض على الحريري وتستنجد بواشنطن

شركة هندية للتكرير تسعى لشراء مليون برميل إضافي من النفط الإيراني

بالفيديو.. إقامة ذكرى رحيل الإمام الخميني في لبنان

العثور على طيار روسي حيا بعد 30 عاما على إسقاط طائرته

الأکثر مشاهدة