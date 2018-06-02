سنحبط مؤامرات امیركا بتلاحم الحكومة والبرلمان والشعب

العالم-إيران

وفی تصریح ادلى به للصحفیین خلال تفقده عددا من المشاریع التعلیمیة والصحیة والصناعیة في مدینتي كلبایكان وخوانسار عصر الجمعة قال امیري، انه وفي الوقت الذي سحب الرئیس الامیركی بلاده من الاتفاق النووي واتخذ سیاسات الحظر، فمن الضروري الاسراع في ال0

وقال مساعد رئیس الجمهوریة، انه لا بد من تنفیذ المشاریع التي تم التخطیط لها فی مختلف القطاعات خلال الاعوام الاخیرة، وان نوفر الارضیة لتدشینها سریعا بالاعتماد على العلوم والطاقات الداخلیة.

واضاف، ان تحقیق هذا الهدف وخفض تداعیات الحظر المحتمل واحباط مؤامرات العدو بحاجة الى تقویة التضامن والوحدة الوطنیة، وفی هذا السیاق فان للتلاحم بین الحكومة والبرلمان دورا حاسما ومؤثرا.