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ترامب يدعو لإقالة مقدمة برامج كوميدية بعد تعليق بذيء عن إيفانكا

ترامب يدعو لإقالة مقدمة برامج كوميدية بعد تعليق بذيء عن إيفانكا
السبت ٠٢ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى إقالة مقدمة البرامج الكوميدية، سامانثا بي، بعد أن أدلت بتعليق بذيء عن ابنته، مستشارة البيت الأبيض إيفانكا ترامب في برنامجها.

العالم - اميركا

جاءت تصريحات ترامب بعد أيام من إلغاء شبكة "إيه.بي.سي" التابعة لشركة والت ديزني المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير روزان، بعد أن كتبت نجمة المسلسل روزان بار تغريدة عنصرية شبهت فيها مستشارة كبيرة بإدارة الرئيس السابق باراك أوباما بالقرد.

واستخدمت سامنثا بي، في وصفها إيفانكا ترامب لفظا بذيئا يستخدم للإشارة إلى العضو الأنثوي، وذلك أثناء نقاش لسياسات ترامب المثيرة للجدل المتعلقة بالهجرة خلال برنامجها "فول فرونتال".

واعتذرت سامانثا يوم الخميس، كما قدمت شبكة "تي.بي.إس" التلفزيونية، التي تبث البرنامج اعتذارا أيضا.

وكتبت سامانثا على تويتر "أود أن أقدم خالص اعتذاري لإيفانكا ترامب وللمشاهدين على استخدامي كلاما فجا لوصفها في برنامجي الليلة الماضية. كان هذا غير لائق وغير مبرر. تجاوزت الحدود وأنا نادمة كثيرا على هذا".

وكتب ترامب، الذي كان نجما لتلفزيون الواقع، على تويتر صباح يوم الجمعة "لماذا لا يقيلون سامانثا بي غير الموهوبة بسبب اللغة القبيحة التي استخدمتها في برنامجها قليل الشعبية؟ إنها ازدواجية كاملة في المعايير ولكن لا بأس، إننا نفوز وسنستمر في ذلك لوقت طويل".

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