بالفيديو.. هذا ما قاله وليد المعلم لقناة العالم

ردّاً على سؤالٍ لقناةِ العالم اكدَ وزيرُ الخارجية السوري وليد المعلم، عدمَ وجودِ قواعدَ عسكريةٍ ايرانية في سوريا. وشدد المعلم، أنّ على الولاياتِ المتحدة أنْ تسحبَ قواتِها من قاعدةِ التنف جنوبَ البلاد.

وقال المعلم خلال مؤتمرٍ صِحافي: "أنْ عندما تنسحبُ القواتُ الاميركية من التنف يُمكن وقتَها الحديثُ عن اتفاقٍ في الجنوب".

واضاف: "دمشق تسعى لتحريرِ كلِ الاراضي السورية سواءً من الارهابِ او الاحتلال". واوضحَ الوزيرُ السوري أنّ تركيا هي عدوٌ غازٍ وليس من حقِها التفاوض.

واشارَ الى أنه يجبُ تحريرُ مدينةِ الرقة من ايِ تواجدٍ اجنبي. لافتاً الى أنّ دمشق متفائلةٌ لمستقبلِ سوريا وهناك خُططٌ لدى الدولةِ بهذا الخصوص.