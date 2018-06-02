الرئيس الكوبي يحشد في كراكاس الصفوف في مواجهة "الامبريالية"

العالم- أميركيتان

ولقي ميغيل دياز كانيل الذي تولى رئاسة كوبا في 19 نيسان/ابريل خلفا للاخوين فيدل وراوول كاسترو اللذين حكما الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي طوال ستين عاما تقريبا، استقبالا حافلا في الجمعية التأسيسية، المؤلفة حصرا من انصار مادورو.

ودعا الى "تضامن شعوب اميركا" مع فنزويلا في مواجهة "الحرب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والمالية (...) التي تشنها الامبريالية".

وفي اشارة الى الوضع في بلاده التي تخضع لحظر اميركي منذ 1962، اضاف هذا المدني (58 عاما) "نعرف تماما هذا النفاق الذي يقضي باتهام (...) الحكومات الشعبية بالمساوئ الناجمة عن السياسات والعقوبات والتحركات الإمبريالية المتمثلة بالخضوع والمضايقة والعزلة والحظر".

وكان مادورو قام بزيارة الرئيس الكوبي في هافانا غداة تنصيبه.

وتقيم كوبا وفنزويلا علاقات وثيقة منذ وصول هوغو تشافيز (1999-2013) الى الحكم، والذي كان يعتبر فيدل كاسترو "والده الروحي".