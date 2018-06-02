حريق هائل في نيومكسيكو الأمريكية يجبر سكان قرية نائية على إخلائها

العالم- أميركيتان

وأفاد تحذير على موقع إلكتروني يتناول أي معلومات عن الحرائق في نيومكسيكو بأن الحريق في مقاطعة كولفاكس بالولاية لم يتم إحتواؤه بعدما تضاعف حجمه الجمعة ملتهما أكثر من 16 ألف فدان بالقرب من قرية سيمارون التي يقطنها 1100 من السكان.

وذكر الموقع أن الحريق أتى على 14 مبنى ملحقا بمعسكر قريب للكشافة كان قد جرى إخلاؤه.

وأصدر المسؤولون أمر إجلاء إلزاميا يوم الجمعة في سيمارون بعدما هدد الحريق نحو 300 منزل.

وقالت لورا جونزاليس عضو مجلس قرية سيمارون على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "قرية سيمارون لا تزال آمنة.. واصلوا الصلوات من أجل قريتنا".

هذا ولم يعرف حتى الآن السبب الرئيسي للحريق الذي اندلع يوم الخميس.