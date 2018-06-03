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ترامب يلمح لتسريب المدعي الخاص روبرت مولر وثائق للصحافة

ترامب يلمح لتسريب المدعي الخاص روبرت مولر وثائق للصحافة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:١٩ بتوقيت غرينتش

لمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى احتمال أن يكون المحقق الخاص حول التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر، قد سرب وثائق للصحافة.

العالم - الاميركيتان

وكتب ترامب تغريدة جاء فيها "لم يحصل تواطؤ مع روسيا (باستثناء الديمقراطيين).. متى ستنتهي حملة الملاحقات هذه؟".

وأضاف الرئيس الأمريكي "المدعي العام - وزارة العدل، هل يقومان بتسريب رسائل محاميي لوسائل الإعلام التي تبث أخبارا كاذبة؟ ألا يجب التحقيق في الفساد الديمقراطي بدلا من ذلك؟" حسبما افادت قناة روسيا اليوم.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نشرت يوم السبت رسالة سرية من عشرين صفحة وجهها فريق محامي الرئيس الأمريكي إلى المدعي روبرت مولر في يناير الماضي، ونص رسالة ثانية وجهت في يونيو 2017.

وفي الرسالتين يرفض محامو الرئيس اخضاعه للتحقيق، معتبرين أنه في النظام السياسي لا يمكن أن يكون الرئيس متاحا للمساءلة.

كما يعتبرون أنه لا يمكن أن يتهم دونالد ترامب بعرقلة مسار العدالة لأنه يتمتع بصلاحية دستورية تتيح له وضع حد للتحقيق الذي تشرف عليه وزارة العدل.

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