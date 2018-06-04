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أول تعليق من رئيس "الكاف" حول مشاركة محمد صلاح في كأس العالم!

أول تعليق من رئيس
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أصدر أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أول تعليق على مشاركة نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".

العالم - رياضة 

وقال أحمد أحمد، في تصريح نقله موقع "كينغ فوت" الرياضي، إنه يقدم كل الدعم للنجم المصري محمد صلاح، ليظهر بصورة قوية في كأس العالم.

كما أعرب أيضا عن دعمه لفوز محمد صلاح، ومنافسته على الكرة الذهبية مع كل من كريستيانو رونالد وليونيل ميسي.

وقال رئيس الكاف: "ينبغي أن ندعم بكل قوة ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، لأن أفريقيا ليس لديها العديد من الدول القادرة على استضافة المونديال، لكن بفضل التقدم الذي أحرزته المغرب والقدرات التي لديها يمكنها تنظيمه، ونحن نفخر بذلك".

وقال عن محمد صلاح:

"رغم الأحداث المؤسفة التي شهدها نهائي دوري أبطال أوروبا، أمام ريال مدريد، إلا أن محمد صلاح قادرا على الفوز بالكرة الذهبية، بفضل تألقه مع ليفربول ومصر هذا الموسم".

وتابع "الجميع في القارة يريدون فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية، وليس مصر فقط".

ومضى "هذا شرف لأفريقيا كلها حال فوزه (محمد صلاح)، لأن لاعبا من القارة السمراء سيكون هو من فاز بها".

واختتم: "نحن ندرك مدى اعتماد منتخب مصر على ما يقدمه محمد صلاح في كأس العالم، ونحن على ثقة أنه يستطيع أن يقدم الكثير، كما لا يزال لديه الكثير ليقدمه مع فريقه ليفربول الموسم المقبل، وهذا سيمنحه المزيد من الحظ ليصبح ثاني لاعب أفريقي يفوز بالكرة الذهبية، بعد جورج وايا".

وخرج صلاح باكيا من الملعب في الدقيقة 29، ليحل محله المهاجم آدم لالانا. وحاول اللاعب العودة للمباراة، لكن آلام الكتف عاودته عند الدقيقة 28، ليغادر الملعب باكيا، وذلك لأنه حرم من خوض المباراة التي لطالما حلم بخوضها.

وترك صلاح الملعب وسط صدمة من عشاق نادي ليفربول، فضلا عن صدمة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبروا عن صدمتهم من خروج اللاعب.

وكان محمد صلاح أكد لجماهيره في تغريدة له بعد الإصابة، إنه يثق في قدرته على المشاركة في كأس العالم لكرة القدم، بعدما تعرض لإصابة في الكتف خلال مباراة فريقه أمام ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أمس السبت 26 مايو / أيار.

وأكد صلاح أنه واثق من المشاركة في مباريات كأس العالم مع منتخب مصر، في تدوينة على "تويتر"، وصف فيها تعرضه للإصابة بأنه شهد ليلة صعبة للغاية، مضيفا: "لكني مقاتل، ورغم كل الظروف، أثق في أنني سأكون في روسيا للمشاركة في كأس العالم، لأجعلكم جميعا تشعرون بالفخر.

واستطرد: "دعمكم وحبكم يمنحني القوة التي أحتاج إليها".

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