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ماتيس يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي ووزير دفاع اليابان في سنغافورة

ماتيس يجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي ووزير دفاع اليابان في سنغافورة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع وزير الدفاع الأميركي ​جيمس ماتيس​ مع نظيريه الكوري الجنوبي سونغ يونغ مو ووزير الدفاع الياباني أيسونوري أونوديرا، خلال اجتماع ثلاثي على هامش قمة ​الأمن​ الآسيوية الـ17 لحوار شانغريكس لـ IISS في ​سنغافورة​.

العالم - أسيا والباسفيك

وتجدر الاشارة الى أن كان ماتيس كان قد اجتماع مع رئيس الوزراء الهندي على هامش حوار شانجريلا السنوي حسبما افاد موقع النشرة الاخباري.

يذكر أنه يتواجد حاليا نحو 28500 جندى أميركي في ​كوريا الجنوبية​.

وخلال حديثه في مؤتمر أمني في سنغافورة قبل انعقاد قمة مقررة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، شدد ماتيس على ضرورة أن يبقي المجتمع الدولي في الوقت الحالي عقوبات مجلس الأمن على بيونغ يانغ.
وأضاف ماتيس خلال اجتماع مع وزيري دفاع كوريا الجنوبية واليابان "لن تحصل كوريا الشمالية على الاعفاء (من العقوبات) إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع الاسلحة النووية". 
وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو إنه نظرا للتطورات الأخيرة في كوريا الشمالية "يمكن أن نكون متفائلين بحذر بينما نمضي قدما".
وأكد ترامب الجمعة ان القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستعقد كما كانت مقررة في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.
وتطالب واشنطن "بنزع كامل للاسلحة النووية قابل للتحقق ولا يمكن الرجوع عنه". وتقول الولايات المتحدة انها مستعدة لضمان "امن" النظام الكوري الشمالي الذي يعتبر ان ترسانته النووية تشكل ضمانة لبقائه.
 

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