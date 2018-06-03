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ماتيس: مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوة "لا رجعة فيها" لنزع السلاح النووي

ماتيس: مساعدة بيونغ يانغ تتوقف على خطوة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، اليوم الأحد 3 يونيو/حزيران، إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.

العالم - الامیرکیتان

وأضاف ماتيس "أن طريقا وعرا أمام القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم 12 يونيو/ حزيران"، حسبما ذكرت رويترز.

وقال ماتيس قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على هامش منتدى أمني في سنغافورة "في أحسن الأحوال، يمكننا أن نتوقع طريقا وعرا إلى (المفاوضات)".

وأضاف "سنواصل تنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن كوريا الشمالية، ولن تتلقى كوريا الشمالية المساعدة إلا عندما تظهر خطوات يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها لنزع السلاح النووي" حسبما افادت وكالة سبوتنيك.

في سياق متصل، أعلن جيمس ماتيس، أن بلاده لن تناقش باجتماع القمة المرتقبة بين ترامب وكيم جونغ أون في 12 يونيو/حزيران، مسألة تخفيض وجودها العسكري في كوريا الجنوبية.

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