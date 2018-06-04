البث المباشر
مدير الأمن الأردني: ضبط أشخاص غير أردنيين خلال الاحتجاجات والتحقيق جار معهم
مراسله العالم:الجيش السوري يفشل محاولة تسلل عناصر داعش باتجاه الأطراف الغربية لمدينة دير الزور ويوقع في صفوفهم قتلى وجرحى
الشرطة الأردنية تعلن اعتقال 60 شخصا خلال الاحتجاجات والسيطرة علی الوضع
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية: حكومة الاحتلال أقرت خلال هذا الشهر مشاريع تستهدف تمويل حفريات أثرية أسفل الأقصى وميزانية ضخمة لفرض السيطرة على القدس
آية الله خامنئي: التطور النووي والتقدم في هذا المجال يشكل فخرا للبلاد
آية الله خامنئي: عقوبات الاعداء هدفها الضغط على الشعب الايراني
آية الله خامنئي: ندرك مخططات الاعداء وضغوطهم الرامية للسيطرة على ايران
آية الله خامنئي: خطط الاعداء تركز على الضغط الاقتصادي والنفسي
آية الله خامنئي: نثق بامكاناتنا وقدرة شبابنا وشعبنا ولن نثق بالاعداء مطلقا
آية الله خامنئي: تابعنا طريق الامام بكل حذافيره وسنكون هكذا في المستقبل

الهجرة عامل قوي لنمو بلدان القارة الإفريقية وخطوة نحو التحول الهيكلي لاقتصاداتها

الهجرة عامل قوي لنمو بلدان القارة الإفريقية وخطوة نحو التحول الهيكلي لاقتصاداتها
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

ذكر تقرير الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية (الأونكتاد) بعنوان «التنمية الإقتصادية لعام 2018 في أفريقيا « إن المهاجرين الأفارقة يمكنهم تعزيز النمو الاقتصادي الوطني وتحقيق زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بحلول عام 2030 وذلك بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه الهجرة الأفريقية في التحول الهيكلي لاقتصاديات القارة, وما يمكن أن تقوم به في حال تمت إدارتها بشكل جيد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

العالم - افريقيا

على خلاف ماهو متعارف بشأن الهجرة ودلالاتها السلبية, يقوض تقرير صادر مؤخرا عن الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية ويعالج ملف الهجرة من زاوية مختلفة محورها مساهمة المهاجرين في التحول الهيكلي لاقتصاديات دول القارة وكيفية تحديد فرص استيعاب العمالة الإضافية في مختلف القطاعات في جميع أنحاء القارة.

على الرغم من مغادرة 17 مليون أفريقي لأفريقيا في عام 2017 ,فإن 5.5 مليون شخص قد هاجر إلى إفريقيا خلال العام ذاته ويقدر التقرير أن تعزز الهجرة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا من 2,008 دولار في 2016الى 3049 دولار سنة 2030 مع العلم أن أكبر خمس وجهات للهجرة داخل أفريقيا هي جنوب إفريقيا والكودي فوار وأوغندا ونيجيريا وإثيوبيا.

يتحدث تقرير الاونكتاد عن تركيبة المهاجرين الأفارقة التي تتألف من أشخاص ذوي مهارات عالية وأشخاص ذوي مهارات منخفضة بالإضافة إلى المهاجرين بصفة غير قانونية ويبين أن المهاجرين لا يسدّون فجوات المهارات في بلدان المقصد فحسب، بل يسهمون أيضا في تنمية بلدانهم الجديدة من خلال الضرائب والاستهلاك, ويذكر التقرير أن الروابط التي أنشأها المهاجرون بين منشأهم وبلدان مقصدهم أدت إلى ازدهار المجتمعات وفتحت فرصاً تجارية واستثمارية جديدة يمكن أن تساعد كلا من بلدان المقصد والبلدان الأصلية على تنويع اقتصاداتها والانتقال إلى أنشطة إنتاجية ذات قيمة مضافة أكبر.

وقال الأمين العام للأونكتاد موكسا كتيوي:«إن تحركات السكان عبر الحدود غالباً ما تتيح للأفراد فرصة لحياة أفضل مع امتيازات اجتماعية واقتصادية تمتد إلى كل من بلدان المصدر والمقصد».

وفقاً للتقرير ذاته، ومع انتقال 19 مليون مهاجر عبر القارة و17 مليون مهاجر في عام 2017 وحده، يمكن للبلدان الأفريقية أن تجني فوائد الهجرة عن طريق مواءمة سياساتها المتعلقة بالهجرة والتجارة والاستثمار مع أهدافها الإنمائية.

ويضيف تقرير الأونكتاد أن البلدان الأفريقية تستطيع تسخير إمكانات المهاجرين عن طريق تعزيز مشاركتهم في الزراعة والبناء والتعدين والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا.

ويسلط التقرير الضوء على أن الافتقار إلى أطر السياسات التي تعترف بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية في بلدان المقصد والتكاليف المرتفعة المرتبطة بالحصول على تصاريح العمل تعوق حركة المهاجرين, الأمر الذي يتطلب العمل على إيجاد حلول لمثل هذه التحديات وغيرها للاستفادة الكاملة من إمكانات المهاجرين الأفارقة.

تشير المعطيات الواردة في التقرير إلى وجود حوالي 258 مليون مهاجر دولي، في عام 2017، أي ما يقارب من 3.4 في المائة من سكان العالم و38 في المائة من الهجرة جنوب - جنوب و35 في المائة جنوب - شمال.

وعرج التقرير على البلدان التي لديها أقل نسبة من المهاجرين في الفترة 1990 / 2017 ومن بينهم تونس والمغرب ومصر ومدغشقر .

208

روابط ذات صلة

مكافحة الهجرة بطرابلس تتسلم قرابة 100 مهاجر من زوارة

تفاقم الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا

مباحثات ليبية ايطالية حول ملف الهجرة

معركة قضائية نهائية حول مرسوم ترامب بشأن الهجرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

كلمة مرتقبة للسيد عبدالملك بدرالدين مساء اليوم

ليبيا.. مصراتة تسمح بعودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم

اعتداء على قارب تابع للامم المتحدة قرب اليمن واقتياده لمنطقة مجهولة

قائد الثورة: غيظ الاعداء من ايران نابع من صمودها امامهم

ووتش تنتقد المغرب.. قمع احتجاجات جرادة وسوء معاملة المعتقلين

القاعدة يحذر بن سلمان من ..

اقرار أحكام الإعدام والمؤبد لبحرينيين بتهم ذات دوافع سياسية

بحضور شعبي واسع بدء مراسم احياء ذكرى رحيل الامام الخميني(رض)

دفعة كبيرة من اللاجئين السوريين تتحضر للعودة لسوريا من لبنان

السعوديون يهاجمون منتخب بلادهم ويتحسرون على «مارفيك»

ما هو مكون منزلي قد ينقذ حياتنا ببساطة ؟

نائب الأمين العام لـ«الوفاق»: «إعلان البحرين» منطلق للحلّ السياسي... وستليه خطوات

طلاب كفريا والفوعة..دخول الجامعات مرهون بفك الحصار

عباس يشكر رئيس كيان الاحتلال على اتصاله

سوريا.. تطورات هامة في النصف الثاني من 2018

الرئيس عون: سنتخذ تدابير صارمة لضبط الامن في بعلبك

خبر سعيد للمصريين.. اعرف التفاصيل!

وزير ياباني يتخلى عن راتبه السنوي.. والسبب؟

قمة "بوتين-كيم".. أين ستعقد؟

بفعل طائرة حارقة.. حريق في حقول الاحتلال شرق البريج

الأکثر مشاهدة