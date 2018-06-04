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مقتل 47 جندياً خلال اعتقال قائد عسكري متمرد بجنوب السودان

مقتل 47 جندياً خلال اعتقال قائد عسكري متمرد بجنوب السودان
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٨:٢٤ بتوقيت غرينتش

قال متحدث عسكري بدولة جنوب السودان، إن "47 جندياً على الأقل لقوا حتفهم خلال القتال الذي اندلع للقبض على قائد عسكري متمرد في جنوب السودان".

العالم - السودان

وذكر المتحدث باسم جيش جنوب السودان، العميد لول رواي كوانج، أمس السبت، أن "القتال اندلع بين جنود الجيش والمقاتلين الموالين للواء ستيفن بواي رولنيانج في ولاية الوحدة الغنية بالنفط بدولة جنوب السودان" حسب بوابة افريقيا الإخبارية.

وكان اللواء رولنيانج قائدًا لقوات الفرقة الخامسة مشاة عندما أعيد نشرها من الولاية الشمالية إلى العاصمة جوبا. وتمرد اللواء، معلناً انشقاقه عن حكومة سالفا كير، يوم الخميس.

وعاد اللواء إلى ولايته ليتش الشمالية برفقة مقاتلين ما زالوا موالين له. تم القبض على اللواء حيا وسيواجه اتهامات بالتمرد على الدولة.

ويشهد جنوب السودان حرباً أهلية دموية على الرغم من توقيع اتفاقات سلام عديدة.

وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص خلال الحرب الأهلية الدائرة منذ حدوث الانشقاق عام 2013 بين الرئيس سالفا كير، ونائبه السابق رياك مشار.

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