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وزراء مالية "G7" يعربون عن قلقهم من جور حليفتهم أمريكا

وزراء مالية
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٢:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير المالية الكندي، أن وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى "G7" أبدوا "بالإجماع قلقا وخيبة أمل" بسبب قرار أمريكا تكثيف هجومها التجاري على حلفائها وشركائها التجاريين.

العالم - الأميركيتان

وقال بيل مورنو في مؤتمر صحفي عقده في ختام اجتماع وزراء مالية G7 السبت، في منتجع ويسلر في مقاطعة كولومبيا بكندا، إن "وزراء المال وحكام المصارف المركزية طلبوا من وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن يبلغ البيت الأبيض قلقهم وخيبة أملهم" من سياسة الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بفرض رسوم على صادرات حلفائها.

ودعا مورنو في تغريدة إلى "التحلي بالحكمة" خلال قمة رؤساء دول هذه المجموعة المقررة الأسبوع المقبل في كيبيك بكندا.

من جهته، حض وزير المالية الفرنسي برونو لومير واشنطن على أن تعطي فورا "إشارات إيجابية" لتجنب حرب تجارية.

وهيمن النزاع التجاري المحتمل على مباحثات وزراء المالية في مجموعة الدول الصناعية السبع، بعدما كثفت إدارة دونالد ترامب هجومها على حلفائها عبر فرض رسوم جمركية جديدة على صادراتهم إليها من الصلب والألمنيوم اعتبارا من يوم الجمعة الماضي.

وتستضيف كندا خلال يومي 8 و9 يونيو الجاري قمة لمجموعة دول "G7"، التي تضم كلا من الولايات المتحدة، وكندا، واليابان، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، يتوقع أن تنشغل بالبحث عن مخارج من الحروب التجارية التي أشعل فتيلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على كل الجبهات ومع كل الدول حتى الأكثر ولاء في تحالفها مع واشنطن، مثل كندا وبريطانيا وغيرهما.

المصدر: وكالات

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