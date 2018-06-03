ترامب يتراجع عن موقفه ويقيم مأدبة الإفطار الرمضانية بالبيت الأبيض!

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وتعد الاستضافة بمثابة تراجع عن قرار ترامب العام الماضي بعدم استضافة الوجبة الأساسية للمسلمين في رمضان بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يكون الإفطار الأربعاء، ورفض المسؤول بالبيت الأبيض تقديم قائمة بالحاضرين.

وواجه البيت الأبيض انتقادات العام الماضي بسبب إهماله استضافة مأدبة الإفطار الرمضانية، مخترقاً تقليداً قديماً احتضنه الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

والمعروف أن لترامب علاقة متوترة مع المجتمع المسلم بأمريكا، فخلال الحملة الرئاسية، دعا ترامب إلى فرض حظر "كامل وشامل" على جميع المسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وقام بتقييد المواطنين من عدة دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة فيما عرف حينها باسم "خطة السفر".

لكنه، في بيان صدر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قال ترامب "يذكرنا رمضان بالغنى الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأمريكية".

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