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ترامب يتراجع عن موقفه ويقيم مأدبة الإفطار الرمضانية بالبيت الأبيض!

ترامب يتراجع عن موقفه ويقيم مأدبة الإفطار الرمضانية بالبيت الأبيض!
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مأدبة إفطار رمضانية في البيت الأبيض احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وذلك بحسب ما صرح به مسؤول في البيت الأبيض.

العالم - منوعات 

وتعد الاستضافة بمثابة تراجع عن قرار ترامب العام الماضي بعدم استضافة الوجبة الأساسية للمسلمين في رمضان بالبيت الأبيض.

ومن المقرر أن يكون الإفطار الأربعاء، ورفض المسؤول بالبيت الأبيض تقديم قائمة بالحاضرين.

وواجه البيت الأبيض انتقادات العام الماضي بسبب إهماله استضافة مأدبة الإفطار الرمضانية، مخترقاً تقليداً قديماً احتضنه الرؤساء بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما.

والمعروف أن لترامب علاقة متوترة مع المجتمع المسلم بأمريكا، فخلال الحملة الرئاسية، دعا ترامب إلى فرض حظر "كامل وشامل" على جميع المسلمين الذين يدخلون الولايات المتحدة، وقام بتقييد المواطنين من عدة دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة فيما عرف حينها باسم "خطة السفر".

لكنه، في بيان صدر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، قال ترامب "يذكرنا رمضان بالغنى الذي يضيفه المسلمون إلى النسيج الديني للحياة الأمريكية".

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