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الصين: الاتفاقات مع واشنطن لن تكون فعالة في هذه الحالة

الصين: الاتفاقات مع واشنطن لن تكون فعالة في هذه الحالة
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الأحد، أن الاتفاقات بين الولايات المتحدة والصين حول التجارة لن تكون فعالة إذا اتخذت واشنطن إجراءات تقييدية، بما في ذلك الرسوم.

العالم - آسيا والباسفيك

وجاء في بيان وزارة التجارة الصينية:" إذا اعتمد الجانب الأميركي تدابير تجارية تقييدية، بما في ذلك زيادة الرسوم الجمركية، فإن جميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بعد نتائج المفاوضات التجارية لن تكون فعالة."

وافتتحت الصين أمس السبت جلسة مشاورات تجارية مع الولايات المتحدة تمتد ليومين ويشارك في المشاورات وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس ووزير التجارة الصيني ليو خي.

وقال وزير التجارة الصيني " في حال قام الطرف الأمريكي بتطبيق الإجراءات وزيادة ضرائب الجديدة، فإن ذلك سيؤدي الى توقيف الاتفاقات التجارية بين الدولتين".

وأشار الوزير الصيني أن الصين رفضت البدء بالحرب التجارية مع أمريكا وبإجراءات مماثلة للأخير، وأضاف الوزير الصيني أن المشاورات كانت ايجابية بين الطرفين والتي من خلالها ستقود الى نتائج تجارية ايجابية بين الولايات المتحدة والصين.

سبوتنيك

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