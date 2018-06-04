تونس.. القبض على إرهابي خطير و3 من مساعديه

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وأضاف السيلطي، "أن هذا العنصر الإرهابي الذى يدعى إبراهيم الرياحي، ويبلغ من العمر حوالى 31 عاما، متورط فى عدة عمليات إرهابية خطيرة من أهمها أحداث (قبلاط ورواد)، وصدرت فى حقه العديد من أوامر الضبط الصادرة عن قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن إلقاء القبض على هذا الإرهابي الخطير كان ثمرة عملية استباقية نوعية تم التخطيط لها، حيث تم نصب كمين له، وجرت هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية، وبالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالعوينة، وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات انطلقت منذ فجر اليوم مع العنصر الإرهابي الذي تورط، منذ 2013، فى جرائم إرهابية، وكذلك مع مساعديه الثلاث الذين قاموا بحمايته ومساعدته طيلة فترة اختبائه فى جبل قبلاط.

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