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تونس.. القبض على إرهابي خطير و3 من مساعديه

تونس.. القبض على إرهابي خطير و3 من مساعديه
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٣:٠٢ بتوقيت غرينتش

ألقت السلطات التونسية، اليوم الأحد، القبض على عنصر إرهابي خطير و3 من مساعديه بولاية باجة، وقال الناطق الرسمي باسم القطاع القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي - فى تصريح، اليوم، "إن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة ألقت القبض على المضبوطين فى منطقة جبلية بقبلاط بولاية باجة".

العالم . تونس

وأضاف السيلطي، "أن هذا العنصر الإرهابي الذى يدعى إبراهيم الرياحي، ويبلغ من العمر حوالى 31 عاما، متورط فى عدة عمليات إرهابية خطيرة من أهمها أحداث (قبلاط ورواد)، وصدرت فى حقه العديد من أوامر الضبط الصادرة عن قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب".

وأوضح أن إلقاء القبض على هذا الإرهابي الخطير كان ثمرة عملية استباقية نوعية تم التخطيط لها، حيث تم نصب كمين له، وجرت هذه العملية تحت إشراف النيابة العمومية، وبالتنسيق مع الوحدة الوطنية للأبحاث فى جرائم الإرهاب بالعوينة، وأشار إلى أن الأبحاث والتحريات انطلقت منذ فجر اليوم مع العنصر الإرهابي الذي تورط، منذ 2013، فى جرائم إرهابية، وكذلك مع مساعديه الثلاث الذين قاموا بحمايته ومساعدته طيلة فترة اختبائه فى جبل قبلاط.

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