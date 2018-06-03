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19 دولة تبدأ الاستعداد العسكري ضد روسيا

19 دولة تبدأ الاستعداد العسكري ضد روسيا
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

بدأ نحو 18 ألف عنصر من 19 دولة، معظمها تابعة لحلف شمال الأطلسي، الأحد، تدريبات عسكرية سنوية بقيادة واشنطن في بولندا ودول البلطيق، لتعزيز الجاهزية القتالية في المنطقة الشرقية للحلف، في ظل تزايد النفوذ الروسي.

العالم - أوروبا

وتأتي تدريبات "سابر سترايك" في نسختها الثامنة، التي ستستمر حتى 15 يونيو، بعدما تم الكشف عن أن بولندا تدرس مقترحا لنشر قوات أميركية في البلاد بشكل دائم.

وأظهرت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع البولندية هذا الأسبوع أن وارسو قد تدفع ما بين 1.5 مليار وملياري دولار للمساعدة في تغطية تكلفة تمركز وحدة دبابات أميركية في البلاد.

وأثار الاقتراح انتقادات فورية من موسكو، حيث أصر الكرملين على أن أي تحرك من هذا النوع "لن يأتي بأي فائدة لأمن واستقرار القارة".

وكثفت الولايات المتحدة تواجدها في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، وتحديدا بولندا، منذ ضم روسيا في 2014 لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا.

وفي حديث في وارسو، الاثنين، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إنه يتوقع من القادة خلال قمة الحلف التي ستجري في يوليو في بروكسل "اتخاذ قرارات بشأن تعزيز وجاهزية وقدرة" القوات في أوروبا على التحرك، تحديدا في ما يتعلق بالمجموعات القتالية الأربع التي تم نشرها في 2016.

وفي تحرك لتعزيز علاقاتها الدفاعية مع واشنطن بشكل إضافي، وقعت بولندا عقدا بقيمة 4.75 مليار دولار في مارس لشراء منظومة مضادة للصواريخ من طراز باتريوت، في أكبر صفقة سلاح تبرمها في تاريخها.

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