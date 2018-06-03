ترودو: تصريحات واشنطن حول كندا "مهينة"

العالم - الأميركيتان

وقال ترودو للقناة NBC الأمريكية إن "الفكرة بأننا نمثل تهديدا لأمن الولايات المتحدة القومي مهينة وغير مقبولة"، مؤكدا أن بلاده ستفرض رسوما على الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة. وأضاف ترودو: "كندا ستفرض رسوما جمركية على البضائع الاستهلاكية التي من السهل أن يستعيض عنها الكنديون".

من جانبها دعت وزيرة الخارجية الكندية خريستيا فريلاند واشنطن إلى التفكير في نوعية الإشارة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى شركائها بمثل هذه التصرفات. وقالت فريلاند: "أريد أن أقول لأقرب شركائنا وهو الولايات المتحدة - أرجوكم التفكير جيدا - أي إشارة ترسلون إلى أقرب شركائكم...".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قيم سلبا حالة العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة في مجال الزراعة بعدما عبر ترودو عن أسفه بشأن فرض واشنطن رسوما جمركية على الصلب والألمنيوم المورد من كندا. وكتب ترامب على صفحته في تويتر: "موقف كندا تجاه قطاعنا الزراعي وفلاحينا كان سلبيا خلال فترة طويلة. وشهدنا قيودا خاصة مفروضة على التجارة. يجب عليهم فتح أسواقهم وإلغاء الحواجز التجارية".

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