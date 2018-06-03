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الجامعة العربية تطالب الأرجنتين بالتراجع عن مباراة مع "إسرائيل" في القدس

الجامعة العربية تطالب الأرجنتين بالتراجع عن مباراة مع
الأحد ٠٣ يونيو ٢٠١٨ - ٠٧:٠٧ بتوقيت غرينتش

طالبت جامعة الدول العربية، الاحد، الأرجنتين بالتراجع عن مباراة كروية بين منتخبها ونظيره الإسرائيلي من المقرر إقامتها في 9 الشهر الجاري في مدينة القدس.

العالم - فلسطين

وأعرب بيان صدر اليوم عن قطاع "فلسطين والأراضي العربية المحتلة" في الجامعة العربية عن "رفضها لمحاولات إسرائيل إقامة هذا اللقاء في ملعب تيدي بمدينة القدس المحتلة، وتحديدا في قرية المالحة، وهي إحدى القرى الـ500 الفلسطينية التي دُمرت إبان النكبة الكبرى في عام 1948".

وطالبت الجامعة وزير التعليم والرياضة الأرجنتيني إستيبان بولريتش والاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بــ"التراجع عن إقامة المباراة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل تستغلها لأغراض سياسية ليس لها علاقة بالرياضة، علاوة على إضرارها بحقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في المواثيق الدولية".

الى ذلك، دعا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب إلى "حرق صور لنجم المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال مشاركته بالمباراة المقبلة".

وسلّم الرجوب رسالة احتجاج إلى الممثلية الأرجنتينية في مدينة البيرة بالضفة الغربية، كما طالب ميسي في تصريح صحفي "بألا يكون جسرا لتبييض وجه الاحتلال".

وتابع قائلا: "اعتبارا من اليوم سنبدأ حملة ضد الاتحاد الأرجنتيني نستهدف فيها ميسي شخصيا الذي يحظى بعشرات الملايين من المعجبين في الدول العربية والإسلامية... سنستهدف ميسي ونطالب الجميع بأن يحرق القميص العائد له ويمزق صوره".

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