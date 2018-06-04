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الحكومة المصرية تنفي فرض ضرائب جديدة وعقوبات على إنجاب أكثر من طفلين

الحكومة المصرية تنفي فرض ضرائب جديدة وعقوبات على إنجاب أكثر من طفلين
الإثنين ٠٤ يونيو ٢٠١٨ - ٠٤:٥٦ بتوقيت غرينتش

ورد تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء بالنفي لمجموعة من الأخبار والشائعات المتداولة خلال الأسبوعين الماضيين، حول زيادة الضرائب وإنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتقليص أعداد الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة، و‏تسبّب عقار "سوفالدي" في الإصابة بالسرطان، وفرض عقوبات على الأسر التي تنجب أكثر من طفلين.

العالم - مصر

وأوضح التقرير أن خطة الدولة لزيادة الحصيلة الضريبية لا يعنى زيادة رسوم أو فرض ضرائب جديدة ولكن زيادة الحصيلة الضريبية من دون تحريك سعر الضريبة، كما نفى ما تردد حول إنشاء سجن بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أنها مدينة لإدارة الدولة يقيم بها رئيس الجمهورية والحكومة والعاملون بها.

وفي ملف الصحة، نفى التقرير ما تردد عن تسبب عقار "سوفالدي" المخصص لعلاج فيروس سي في تكوين بؤر سرطانية، مؤكدا أن العقار آمن تماماً ولا يسبب السرطان، وأنه لا علاقة على الإطلاق بين استخدام المريض لعقار الـ"سوفالدي" وإصابته بالسرطان حيث أن الإصابة بالسرطان تأتي بسبب التليف الكبدي والذي يكون في أخر مراحل الالتهاب الفيروس الكبدي f4.

كما نفى أيضا فرض عقوبات على الأسر التي لم تلتزم ببرنامج "كفاية 2" التابع لوزارة التضامن وتنجب أكثر من طفلين، مؤكدا أنه لا نية على الإطلاق لدى الوزارة لفرض أي إجراءات عقابية.

المصدر: روسيا اليوم

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