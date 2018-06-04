ماتيس يلتقي رئيس الوزراء الهندي في سنغافورة

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وقال البنتاغون في بيان: إنه "في الثاني من يونيو، التقى الوزير ماتيس برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على هامش قمة الأمن الآسيوية السابعة عشرة في سنغافورة"، بحسب رويترز.

وأضاف البيان أن "رئيس الوزراء الهندي والوزير ماتيس، وعدا بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والهند، وأكدا مجددا التزامهما بالحفاظ على السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

في سياق آخر، قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، أمس الأحد 3 يونيو/حزيران، إن كوريا الشمالية ستتلقى مساعدة فقط عندما تظهر خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.

وأضاف ماتيس "أن طريقا وعرا أمام القمة بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يوم 12 يونيو/ حزيران"، حسبما ذكرت رويترز.