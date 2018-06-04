13  قتيلا على الأقل في هجومين في وسط نيجيريا

العالم - افريقيا

ووقع الهجوم الاول مساء الأحد حين اقتحم مسلحون يُعتقد انهم رعاة ماشية قرية تسيدو وقتلوا سبعة اشخاص بينهم نساء واطفال واخذوا امرأة رهينة، بحسب تردو نيور كنتي رئيس مجلس الحكومة المحلية في كواندي.

وهاجم الرعاة المسلحون القرية بعيد منتصف الليل اثناء نوم السكان.

وقال المتحدث “بحسب المعلومات المتوفرة لقد أطلقوا النار بشكل متقطع وبطريقة عشوائية بكل الاتجاهات مثيرين الذعر”.

وقال كنتي “في نهاية الامر قُتل سبعة اشخاص وجُرح ستة آخرون وفر الرعاة وأخذوا معهم امرأة بعد ان احرقوا منازل ومزارع عدة في المنطقة”.

وأكد أحد السكان ويدعى مسورتر انغر حصول الهجوم، مضيفا ان “الجميع كان قد خلد للنوم عندما سُمع إطلاق نار متقطع في كل انحاء القرية”.

وقال انغر إن “سبعة اشخاص… بينهم نساء واطفال ذبحوا او قتلوا بالرصاص وتم احراق مسنّ لم يتمكن من الفرار داخل منزله”.

وفي بلدة اوتوكبو قُتل ستة اشخاص الاحد في اعمال عنف طائفي، بحسب ما افاد شاهد عيان.

وقال المسؤول المحلي جورج آلي لوكالة فرانس برس إنه تم تأكيد ست وفيات، مضيفا “انا بانتظار اتضاح صورة ما حصل لان الشرطة انتشرت” في المنطقة.

واوضح المتحدث ان قوات الأمن تتعقب المهاجمين.

وشهدت ولاية بنيو في الأشهر الأخيرة سلسلة اعتداءات دموية أدت الى مقتل المئات.

وتقع بنيو في المنطقة المسماة “الحزام الاوسط” الذي يفصل بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب ذي الغالبية المسيحية.

المصدر: القدس العربي

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